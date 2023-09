Çocukları virüslerden koruyacak beslenme önerileri!

Diyetisyen Gizem Gençyürek Yılmaz, okulla yeni tanışacak çocukların virüs ve mikropla ilk kez temas edeceğini ve bağışıklığı güçlendirmenin önemli olduğunu kaydetti.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, eğitim hayatına yeni başlayan çocukların yeni virüs ve mikroplarla tanışacaklarını, bu durumun hastalıkları da beraberinde getireceğini ve bu süreçte çocukların metabolizmalarını güçlendirmek için tüketilmesi gereken besin ve vitaminlere vurgu yaptı.

"Çocukların beslenmesinde mevsimsel sebze ve meyvelere her gün yer verin, günlük beslenmelerinde besin grubu çeşitliliğini sağlayın" diyerek ebeveynlere tavsiyelerde de bulanan Yılmaz bu noktada yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

" Kahvaltıyı atlamayın, yumurtanın içinde bulunduğu kaliteli protein tüketmesini sağlayın, bağışıklığı için temiz su tüketimini sağlayın, ortalama günde 8 ila 10 saat uyumasına özen gösterin ve kişisel hijyenini sağlayarak öğretin"

Yılmaz, bağışıklığı desteklemek için vitamin, mineral, omega takviyelerinin gerekli hallerde kullanılması gerektiğini hatırlatırken güçlü bir metabolizma ve bağışıklık için çocukluk çağında tüketilmesi gereken bazı vitamin ve minerallerin bulunduğuna dikkati çekti.

Diyetisyen Yılmaz, bu vitamin-mineralleri doğal yollardan hangi besinlerden karşılanabileceğine ilişkin ise şunları kaydetti:

"C ve D bağışıklığı, kalsiyum ve demir mineral olarak B12 vitamini de okul başarısı için önemlidir. Et, tavuk, balık ve süt ürünlerinden karşılanabilir. Büyüme-gelişme, kas-kemik gelişi için özellikle Kalsiyum, bununla birlikte D ve C vitamini. Yine Demir önemli minerallerdendir. Okulların açıldığı ve mevsime bağlı hava değişikliklerinin başladığı bu dönemde çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesi için C, D ve E vitamini içeren doğal ürünlerle beslenmesi uygun olacaktır. Kırmızı ve yeşilbiber, brokoli, lahana, kereviz, turp, pazı ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler mutlaka tüketilmesi gereken ve bağışıklığı güçlendiren sebzelerdir."

Balık ve ceviz içerdiği omega-3 yağları ile bağışıklığı desteklediğinin altını çizen Yılmaz, haftada 1-2 kez balık ve her gün ceviz tüketilmesini, meyvelerden özellikle turunçgiller, portakal, mandalina, kivi ve limonun C vitamini içeriği ile öne çıktığını belirterek, günde en az 1 portakal, 1 kivi ya da 2 mandalinanın okul çağındaki çocukların günlük ihtiyacı olan C vitaminini karşılayacağının altını çizdi.

İçerisinde eklenti şeker, katkı maddesi olan her türlü paketli gıdadan çocukları uzak tutulması gerektiğini yineleyen Yılmaz, "Asitli ve kolalı içecekler, salam, sosis, sucuk, hazır nugget, hazır köfte gibi işlenmiş besinler ve hazır meyve sularından çocukları uzak tutun. Olabildiğince her besinin içeriğinin temiz ve katkısız olmasına dikkat edin, mümkünse alternatiflerini evde kendiniz hazırlayın." uyarısını da yaptı.