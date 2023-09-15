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Balık sevdası canından etti! Denizde epilepsi geçirdi boğularak can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balık sevdası canından etti! Denizde epilepsi geçirdi boğularak can verdi

Kocaeli Körfez'de balık avlamak için denize giren 32 yaşındaki şahıs denizde epilepsi nöbeti geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamadı.

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Olay, gece saatlerinde Hereke Sahili'nde meydana geldi. Gebze'de yaşayan Yahya Durmaz arkadaşlarıyla birlikte zıpkınla balık avlamak için sahile geldi. İddiaya göre, Yahya Durmaz ve iki arkadaşı gece denize girdi.

Denizden çıkan iki kişi, tüpsüz dalış yapan Yahya Durmaz'ın da çıkmasını bekledi. Arkadaşları, Yahya Durmaz’ın denizden çıkmadığını görünce deniz polisine ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri Yahya Durmaz'ı denizden çıkardı. Genç adam, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yahya Durmaz’ın epilepsi hastası olduğu belirtilirken, dalış sırasında rahatsızlanarak sudan çıkamadığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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