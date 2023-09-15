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Mersin'de kayıp olarak aranan emekli öğretmenin akıbeti kötü çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de kayıp olarak aranan emekli öğretmenin akıbeti kötü çıktı

MERSİN'de kayıp olarak aranan emekli öğretmen, ağaçlık alana devrilen otomobilinde ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Kepirli yolu mevkisindeki ağaçlık alana yuvarlanmış otomobili görenler vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, araçta sürücü koltuğundaki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kimlik kontrolü yapılması üzerine, yaşamını yitiren kişinin, ailesinin 10 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu emekli coğrafya öğretmeni Abdullah Erdoğan (55) olduğu belirlendi.

Erdoğan'ın cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruştura başlatıldı.

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