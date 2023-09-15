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Ardahan'da 330 bin büyükbaş hayvan aşılanıyor!

Ardahan'da 330 bin büyükbaş hayvan aşılanıyor!

Ardahan Tarım ve Orman Müdürlüğünce sonbahar şap aşılama programı kapsamında il genelindeki büyükbaş hayvanların aşılanmasına başlandı.

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İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, Göle ilçesindeki ekibin, Arpaşen köyünde Günay Yıldırım'a ait büyükbaş hayvanların aşılama çalışmasına katıldı.

Cineviz, AA muhabirine, Bakanlık tarafından yürütülen "2023 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü" kapsamında şap hastalığına karşı sonbahar ve ilkbahar olmak üzere yılda 2 kez hayvanlara aşılama yapıldığını söyledi.

Şap hastalığının hayvanlarda verim düşüklüğüne sebep olması nedeniyle 330 bin büyükbaş hayvanda bunu önlemek için sahada olduklarını dile getiren Cineviz, "Meraya dayalı ve iller arası hayvan hareketlerinin yoğun yaşandığı bir bölgedeyiz. Bulaşıcı hastalıklarında bir yerden başka bir yere taşınmasında çok önemli sorunlar yaşandığı ortada. Bu hareketliliğin yaşandığı bu bölgelerde aşılama çalışmamızı daha hassas yapmamız önem arz ediyor." dedi.

"Ülkenin batı bölgelerine çok ciddi şekilde hayvan hareketliği oluyor"

Ardahan'ın stok sahası olduğuna dikkati çeken Cineviz, "Ülkenin batı bölgelerine çok ciddi şekilde hayvan hareketliği oluyor. Buranın aslında batıdaki işletmeleri besleyen de bir yönü var. Sağlıklı hayvanlarımızın işletmelerimize hem naklinin sağlanması hem de tüketicilerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlayabilmemiz anlamında bu çalışmayı önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Cineviz, aşılama yapılırken kimlikleme çalışmasının da yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

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