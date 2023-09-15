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Burdur'da okulun önündeki yaya geçidinde çocuğa motosiklet çarptı!

Burdur'da okulun önündeki yaya geçidinde çocuğa motosiklet çarptı!

Burdur’un Gölhisar ilçesinde bir okulun önündeki yaya geçidinden geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuk motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

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Olay Burdur’un Gölhisar ilçesine bağlı Pazar Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Ş.C.(17) idaresindeki 15 ACN 439 plakalı motosiklet ile yaya geçidinden yolun karşısında geçmek isteyen 5’inci sınıf öğrencisi Gökçen Y.(12)’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gökçen Y. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı çocuk ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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