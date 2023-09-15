BIST 8.125
DOLAR 26,98
EURO 28,79
ALTIN 1.664,57
HABER /  GÜNCEL

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 4 kişi gözaltında!

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 4 kişi gözaltında!

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda sözde askeri ve polis yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Abone ol

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan teknik takip sonrasında, yabancı uyruklu M.R.A.A, Y.A.A.A, A.H.A.A. ve Z.Q.S.Q'nun terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiğini belirledi.

Eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, şüpheli 4 kişiyi gözaltına alırken yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
THY uçağında bulunan ceset: Afrika uçuşları incelenecek!
THY uçağında bulunan ceset: Afrika uçuşları incelenecek!
Çocukları virüslerden koruyacak beslenme önerileri!
Çocukları virüslerden koruyacak beslenme önerileri!
Ardahan'da 330 bin büyükbaş hayvan aşılanıyor!
Ardahan'da 330 bin büyükbaş hayvan aşılanıyor!
Balık sevdası canından etti! Denizde epilepsi geçirdi boğularak can verdi
Balık sevdası canından etti! Denizde epilepsi geçirdi boğularak can verdi
Amerikalı generaller Ermenistan'ın başkenti Erivan'da!
Amerikalı generaller Ermenistan'ın başkenti Erivan'da!
Mersin'de kayıp olarak aranan emekli öğretmenin akıbeti kötü çıktı
Mersin'de kayıp olarak aranan emekli öğretmenin akıbeti kötü çıktı
Diyanet'ten 'kira' hutbesi! Hem kiracıya hem ev sahibine uyarı gibi fetva
Diyanet'ten 'kira' hutbesi! Hem kiracıya hem ev sahibine uyarı gibi fetva
Gaziosmanpaşa’da ablasının kiracısını darbeden sanık hakkında karar
Gaziosmanpaşa’da ablasının kiracısını darbeden sanık hakkında karar
Çöp toplama kamyonunun altında kalan yaşlı adam can verdi!
Çöp toplama kamyonunun altında kalan yaşlı adam can verdi!
CHP'li belediyelerde asgari ücret kaç lira oldu? Hadi Özışık yazdı
CHP'li belediyelerde asgari ücret kaç lira oldu? Hadi Özışık yazdı
Kontrolden çıkan kereste yüklü tır şarampole devrildi:1 ölü
Kontrolden çıkan kereste yüklü tır şarampole devrildi:1 ölü
30 bin TL maaşa çoban bulunamıyor! Duruma sitem eden köylüler çözümü böyle buldu
30 bin TL maaşa çoban bulunamıyor! Duruma sitem eden köylüler çözümü böyle buldu