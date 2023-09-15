Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 4 kişi gözaltında!

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda sözde askeri ve polis yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan teknik takip sonrasında, yabancı uyruklu M.R.A.A, Y.A.A.A, A.H.A.A. ve Z.Q.S.Q'nun terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiğini belirledi.

Eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, şüpheli 4 kişiyi gözaltına alırken yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu 4 kişi, adliyeye sevk edildi.