Galatasaraylı futbolcuların formalarının çalınıp satıldığı iddia edilen davada tanıklar dinlendi

Galatasaray Spor Kulübünün futbolcu ve teknik heyeti için özel üretilen kıyafetleri tesislerden çalarak internet aracılığıyla sattıkları iddiasıyla 6 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlenildi.

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Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz 2 sanık ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenilen Murat Karabaş, Galatasaray taraftarı olduğunu ve formaların internet üzerinden satışa sunulduğunu görünce bu durumu kulübe şikayet ettiğini anlattı.

Formaların satışını yapan sanıklardan Buğra ile konuşarak kendisine formaları nasıl temin ettiklerini sorduğunu aktaran Karabaş, "Bana, 'Bizim Galatasaray ile gönül bağımız var. Hediye edilen formalara ulaşıp satıyoruz' dedi. Bir tek Buğra değil, onun gibi birçok kişiyle bu şekilde konuştum. Buğra'dan satın aldığım ürünler de halen bendedir. Futbolcuların maçlarda giydikleri, mağazalarda bulunmayan ürünler de satılıyor. Fernando Muslera'nın maç esnasında giydiği forma dahi satılıyor." diye konuştu.

Tanıklardan Ender Hayri Uysal da 2018'den 2022'ye kadar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde müdür yardımcısı olduğunu belirterek, döneminde bir hırsızlığa şahit olmadığını anlatarak, geçen yıl sosyal medyada Galatasaray'ın ürünlerinin internette satıldığını gördüğünü ve bunu kulübe bildirdiğini söyledi.

Oyuncuların kullandıkları forma, terlik, krampon gibi ürünleri herkese hediye edebildiklerini dile getiren Uysal, sezon geçtikten sonra kalan ürünlerin ise tesis çalışanlarına dağıtıldığını kaydetti.

Sanıklar suçlamaları reddetti

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 2022 yılına kadar müdür olarak görev yapan tanık Fahri Yılmaz'ın da tanık sıfatıyla ifade verdiği duruşmada söz alan 2 sanık, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmaya gelmeyen bazı tanıkların bir sonraki celsede dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ tarafından, sponsor firmanın kulüp oyuncuları ile teknik heyeti için ürettiği orijinal yeni sezon forma, antrenman yeleği, şort, çorap gibi ürünlerin, şirketin rızası dışında üçüncü kişilerce internet ortamında satışa sunulduğu yönünde savcılığa şikayette bulunulduğu belirtiliyor.

Firmanın kulübe verdiği ürünlerin profesyonel standartlarda olduğu, özellikle antrenmanda ve müsabakada görev yapan futbolcuların performansını artırma ve terlemeyi önleme gibi birçok özelliği bulunduğu anlatılan iddianamede, bu ürünlerin piyasada satılmadığı anlatılıyor.

İddianamede, 13 Ocak 2022'deki sayımda tesiste bulunması gereken 2 bin 443 parça ürünün haksız şekilde kulüp dışına çıkarıldığının anlaşıldığı belirtilerek, bunların ikinci el eşyaların sunulduğu internetteki bir sitede satıldığı aktarılıyor.

Araştırmada, sanık Yılmaz Yanık'ın berber olduğu, bazı Galatasaraylı futbolcuyla tıraş yapmak için irtibat kurduğu anlatılan iddianamede, diğer sanıklardan Sedat Peker'in kulüpte masörlük, Ahmet Kör'ün de futbol takımında şoförlük yaptığı, Turgut Uygun'un çamaşırhanede çalıştığı, Gürsel Polat'ın ise akademi sorumlusu olduğu kaydediliyor.

Kulüpte görev yapan sanıkların bir araya gelerek futbolcuların ve teknik heyetin kullanımına sunulmuş ürünleri hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri belirtilen iddianamede, Ünsal'a satışı yapılarak özel nitelikteki ürünlerin piyasaya arz edildiği ve satıcıların haksız kazanç sağladıkları ifade ediliyor.

İddianamede, 6 sanığın "iştirak halinde zincirleme şekilde bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl üçer aydan 17 yıl altışar aya kadar hapsi isteniyor.