Adalet Bakanı'ndan 'Sivas Katliamı' açıklaması: Suç ortağısınız demek çok çirkin

2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde 35 kişinin yanarak hayatını kaybettiği katliama ilişkin son dava da 30 yıllık zaman aşımının dolması nedeniyle, dün görülen duruşmada kapatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır" açıklamasını yaparak tepki gösterdi.

Abone ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sivas Katliamı'nın son davasının da zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır" sözlerini hatırlatarak "Sivas davasında firari 3 sanığın zaman aşımı nedeniyle sürenin dolmuş olması nedeniyle mahkeme kararını eleştirerek Sayın Cumhurbaşkanımıza siz suç ortağısınız diye beyanatta bulunuyor. Bu çok çirkin bir beyanat" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün yaptığı açıklamalarda verilen tepkilere yanıt verdi.

Bakan Tunç şunları söyledi:

"Sivas davasında, firari üç sanığın davası zaman aşımı nedeniyle mahkeme kararını eleştirerek Sayın Cumhurbaşkanımıza suç ortağısınız beyanatında bulunuyor. Bu çok çirkin bir beyanat. 93 yılında meydana gelen bu elim olaylar esnasında Sivas davası süreci başladı. Gözaltına alınıp tutuklanan sanıklarla ilgili yargılama süreci o dönem başladı. Şu anda o sanıklar hükümlü konumunda. Cezalılar cezalarını çekmeye devam ediyor. Firari üç sanıkla ilgili yargılama gerçekleştirilemedi. Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranmaları sağlandı.

Bu tür davalarda, özellikle insanlığa işlenen suçlar bakımından zaman aşımını kaldıran bir iktidarız biz. 1993 tarihinde yürürlükte olan ceza kanununa göre bu hüküm yoktu. 30 yıllık süre dolduğu için, sanıklar yakalanamayıp Türkiye'ye getirilemediği için mahkeme davanın düşmesine neden oldu. Bunu Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek çirkin."