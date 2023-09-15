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Siirt'te silah kaçakçılığı operasyonu! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Siirt'te silah kaçakçılığı operasyonu! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt'te Jnadarma ekiplerinin kaçakçılık yaptığı tespit edilen şahısların ikametine yaptığı operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılara yönelik operasyonların devam edeceği belirtildi. Açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM ve TEM Şube Müdürlükleri ile Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ‘Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı’ yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, N.E. ve M.E. isimli şahısların Pervari ilçesi Gökbudak köyündeki ikametlerinde yasa dışı silah ve mühimmat sakladığı bilgisi elde edilmiştir.

Şüphelilerin ikametlerinde bomba arama köpeği Puma ile birlikte adli arama kararına istinaden yapılan aramada; 1 adet glock marka 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet 7.65 milimetre çapında tabanca, 2 adet şarjör, 22 adet 9 milimetre fişek, 3 adet dürbün ele geçirilmiştir. Olayla ilgili Pervari Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikata devam edilmektedir” denildi.

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