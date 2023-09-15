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Fatih'te bir garip hırsızlık! Motoru el arabasına yükleyip çaldılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fatih'te bir garip hırsızlık! Motoru el arabasına yükleyip çaldılar

İstanbul Fatih'te gece saatlerinde hırsızlık yapan iki kişi çalmak istedikleri motoru kağıt toplayıcıların kullandığı el arabasına yükleyip götürdü.

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Olay, 14 Eylül’de Küçük Ayasofya Mahallesi’nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 2 şüpheli sokak üzerinde park halinde bulunan 34 FMZ 065 plakalı motosikleti kağıt toplayıcıların kullandığı el arabasına yükledi.

Şüphelilerin biri önden ilerlerken, el arabasını çeken şüpheli peşinden geldi. Şüpheliler birkaç sokak sonra güvenlik kameralarının açısından çıkarak kayıplara karıştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin park halindeki motosikleti el arabasına yükledikleri ve daha sonra olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

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