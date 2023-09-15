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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Koordinasyon ve sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçın ardından tamamlandı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Hüseyin Türkmen ve Orsic, mide bulantısı ve kusma şikayeti olan Göktan Gürpüz ile arka adalesinde ağrı bulunan Teklic katılmadı. Joaquin Fernandez ile Nicolas Pepe ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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