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Muğla’da yarım ton bandrolsüz bal yakalandı!

Muğla’da yarım ton bandrolsüz bal yakalandı!

MUĞLA’da 500 kilogram etiketsiz ve hayvansal ürün sevk raporu olmayan bal ele geçirildi.

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Muğla’nın Menteşe ilçesinde yol kontrolü yapan trafik ekipleri durdurulan araç içerisinde etiketsiz ve hayvansal ürün sevk raporu olmayan bal olduğunu fark etmesi üzerine Muğla Tarım ve Orman il Müdürlüğü ve Menteşe ilçe Müdürlüğü Gıda Kontrol Denetim ekipleri sevk edildi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Müdürlüğü Gıda Kontrol Denetim ekipleri tarafından yapılan kontrolde etiketsiz ve hayvansal ürün sevk raporu olmayan 500 kilogram bal yakalandı.

Yakalanan ballar Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından el koyulurken yakalanan şahıs hakkında 5996 sayılı kanun çerçevesinde işlem başlatıldı.

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