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Siirt'te korkunç kaza! Tarım aracı kontrolden çıkıp takla attı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Siirt'te korkunç kaza! Tarım aracı kontrolden çıkıp takla attı

Siirt'te patpat tarım aracı kontrolden çıkıp takla attı. meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Palamut köyü yolunda meydana geldi. Davut K. yönetimindeki pat-pat aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, pat pat aracında bulunan Hasan I., ile Selami I., yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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