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Klima gazı tüpünde 19 bin 750 lira biriktirdi!

Klima gazı tüpünde 19 bin 750 lira biriktirdi!

Mersin'in Silifke ilçesinde, klima gazı tüpünü kumbaraya dönüştüren oto elektrik ustası Ahmet Alşan, 2 yılda 19 bin 750 lira birikim yaptı.

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Silifke Zeyneli Hacı Küçük Sanayi Sitesi'nde iş yeri olan Alşan, dükkanında hurdaya çıkardığı klima gazı tüpünü, havasını aldıktan sonra spiral makinesi yardımıyla kesip şekillendirerek kumbaraya dönüştürdü.

Madeni paralarla 2021 yılında birikim yapmaya başlayan esnaf, 2 yıl sonra açtığı kumbarasından 19 bin 750 lira çıkarttı.

Ahmet Alşan, AA muhabirine, eline geçen tüm bozuk paraları tüpün içine attığını belirterek, "Biriktirdiğim paraları bozuk para ihtiyacından dolayı fırıncı bir arkadaşa vereceğim. 2 yılın sonunda ağırlığı 50 kilograma ulaşan bozuk para topladım." dedi.

Kumbaradan çıkan birikimin karşılığını banknot olarak Alşan'a veren Fırıncı Murat Temur da ekmek satışlarında bozuk paraya ihtiyaç duyduklarını anlatarak, "Silifke'de bir arkadaşta bu denli fazla bozuk para olduğunu duyunca yanına gittik ve aldık. Kumbaradan yaklaşık 20 bin lira para çıktı. Ekmek sattığımız için bozuk paraya çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bozuk para bulabilmek için Mersin ve Adana'ya gidiyoruz. Oralardan bozuk para temin etmeye çalışıyoruz ama bulma şansımız çok fazla yok. Evinde veya iş yerinde böyle para toplayan olursa getirsinler yine alırız." ifadelerini kullandı.

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