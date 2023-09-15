Vergisiz cep telefonu hakkında beklenen açıklama! Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı hakkında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, “Zannediyorum ki bugünlerde tamamlanır, yıl sonuna gitmeden kamuoyuna duyurulur ve başlatılır” ifadelerini kullandı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gençlerin beklediği vergisiz cep telefonu ve bilgisayar düzenlemesinin yakın zamanda tamamlanacağını söyleyen Uraloğlu, yıl sonundan önce uygulamanın başlayacağına işaret etti. Uraloğlu, Çalışmanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da çalışamaya destek verdiğini aktardı.

Uraloğlu, vergisiz telefon ve bilgisayar satışına ilişkin “Zannediyorum ki bugünlerde tamamlanır, yıl sonuna gitmeden kamuoyuna duyurulur ve başlatılır” dedi.

Uraloğlu, vergisiz telefon ve bilgisayar düzenlemesinin yanında 10 GB’lık ücretsiz internet kullanımının da sağlanacağını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“10 GB internet konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Milli Eğitim ve Ulaştırma Bakanlığı olarak burada hitap edeceğimiz üniversite öğrencileri kimlerdir, sayıları ne kadardır ve bunların operatörlerden sağlanma konusunda teklifleri aldık. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. O da bu açıklamayı kısa zamanda yapar.

Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar konusunda vergisiz düzenlemeyi birinci derecede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yürütüyor. Biz de onlara altyapı ve kayıt desteği veriyoruz. Onlar da düzenlmenin hangi parasal limitteki cihazları kapsayacağıyla ilgili çalışma yapıyorlar. Zannediyorum ki bugünlerde tamamlanır, yıl sonuna gitmeden kamuoyuna duyurulur ve başlatılır.”