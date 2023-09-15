BIST 8.105
DOLAR 26,98
EURO 28,75
ALTIN 1.664,89
HABER /  DÜNYA

Çobanlar ve çiftçilerin çatışması çözülebilecek mi?

Çobanlar ve çiftçilerin çatışması çözülebilecek mi?

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinde yıllardır devam eden ve binlerce kişinin öldüğü hayvancılıkla uğraşan çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmalara son vermek için Başkanlık Komitesi kurdu.

Abone ol

Devlet Başkanı'nın Özel Danışmanı Ajuri Ngelale'nin yaptığı açıklamaya göre, Tinubu'ya "Nijerya'da hayvancılık reformları ve ilişkili çatışmaların azaltılması" başlıklı rapor sunuldu.

Tinubu, raporun ardından çobanlar ile çiftçilerin barış içinde bir arada yaşamasını teşvik etmek için Başkanlık Komitesi kurudu.

Devlet Başkanı Tinubu, komiteye, hayvancılık sektöründe reform yapma ve ülkede çobanlarla çiftçiler arasında tekrarlanan çatışmalara uzun vadeli çözümler getirme sorumluluğunu verdi.

Ülkede bir süredir çobanlar ile çiftçilerin çatışmasıyla karşı karşıya olduklarını kaydeden Tinubu, "2018'de bu soruna bir çözüm getirmeye çalıştım ancak bunun ne kadar zor olduğu kanıtlandı. Ancak bana asla pes etmemem söylendi ve bugün çözümün burada olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tinubu, bu krizin devam etmesinin çobanların ve çiftçilerin suçu olmadığını belirterek onların sorunlarını çözmek için acil çözümler bulamayan liderliğin hatası olduğunu ifade etti.

Çoban ile çiftçi çatışması

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesine yayılan Fulaniler, yaklaşık 40 milyonluk nüfuslarıyla Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi olarak biliniyor.

Nijerya Temsilciler Meclis Başkanı Tajudeen Abbas, ülkede 2001'den bu yana devam eden çatışmalarda 60 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı
Bolu'da 83 şişe sahte içki ele geçirildi! Hem de lokantada
Bolu'da 83 şişe sahte içki ele geçirildi! Hem de lokantada
Hayvan otlatan gençler az daha canından oluyordu
Hayvan otlatan gençler az daha canından oluyordu
İzmir'de "S plaka" mağdurlarından "yarı çıplak" eylem
İzmir'de "S plaka" mağdurlarından "yarı çıplak" eylem
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bu yıl yüzde 99 doluluğa ulaştı!
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bu yıl yüzde 99 doluluğa ulaştı!
Klima gazı tüpünde 19 bin 750 lira biriktirdi!
Klima gazı tüpünde 19 bin 750 lira biriktirdi!
Anlaşma sağlandı! Everton ABD'lilere satılıyor
Anlaşma sağlandı! Everton ABD'lilere satılıyor
Rusya Merkez Bankası politika faizini yükseltti!
Rusya Merkez Bankası politika faizini yükseltti!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gözünü çifte kupaya dikti
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gözünü çifte kupaya dikti
Kırıkkale'de büyük kaçak sigara operasyonu!
Kırıkkale'de büyük kaçak sigara operasyonu!
Emeklinin zam heyecanı! Çalışmalar başladı zamlı maaş ne kadar olacak
Emeklinin zam heyecanı! Çalışmalar başladı zamlı maaş ne kadar olacak
Düzce'de zehir tacirlerine şafak operasyonu!
Düzce'de zehir tacirlerine şafak operasyonu!