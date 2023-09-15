Çobanlar ve çiftçilerin çatışması çözülebilecek mi?

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinde yıllardır devam eden ve binlerce kişinin öldüğü hayvancılıkla uğraşan çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmalara son vermek için Başkanlık Komitesi kurdu.

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Devlet Başkanı'nın Özel Danışmanı Ajuri Ngelale'nin yaptığı açıklamaya göre, Tinubu'ya "Nijerya'da hayvancılık reformları ve ilişkili çatışmaların azaltılması" başlıklı rapor sunuldu.

Tinubu, raporun ardından çobanlar ile çiftçilerin barış içinde bir arada yaşamasını teşvik etmek için Başkanlık Komitesi kurudu.

Devlet Başkanı Tinubu, komiteye, hayvancılık sektöründe reform yapma ve ülkede çobanlarla çiftçiler arasında tekrarlanan çatışmalara uzun vadeli çözümler getirme sorumluluğunu verdi.

Ülkede bir süredir çobanlar ile çiftçilerin çatışmasıyla karşı karşıya olduklarını kaydeden Tinubu, "2018'de bu soruna bir çözüm getirmeye çalıştım ancak bunun ne kadar zor olduğu kanıtlandı. Ancak bana asla pes etmemem söylendi ve bugün çözümün burada olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tinubu, bu krizin devam etmesinin çobanların ve çiftçilerin suçu olmadığını belirterek onların sorunlarını çözmek için acil çözümler bulamayan liderliğin hatası olduğunu ifade etti.

Çoban ile çiftçi çatışması

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesine yayılan Fulaniler, yaklaşık 40 milyonluk nüfuslarıyla Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi olarak biliniyor.

Nijerya Temsilciler Meclis Başkanı Tajudeen Abbas, ülkede 2001'den bu yana devam eden çatışmalarda 60 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.