BIST 8.105
DOLAR 26,98
EURO 28,75
ALTIN 1.664,89
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Troya Kültür Yolu Festivali kültür sanat etkinlikleriyle sürüyor

Troya Kültür Yolu Festivali kültür sanat etkinlikleriyle sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin dördüncü durağı Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında konserler, sergiler, tiyatrolar ve çeşitli sanat etkinlikleri halkla buluştu.

Abone ol

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde Anadolu Hamidiye Tabyası'nda kurulan konser alanında şarkıcı Gökhan Tepe sahne aldı.

Nedime Hanım Konağı bahçesinde gerçekleştirilen söyleşide milli sporcu Şahika Ercümen, dalış anılarını anlatıp, vatandaşların sorularını yanıtladı.

Ercümen, hedefinin bu sene Hatay bölgesinde şampiyonluk dalışı yapmak olduğunu belirterek, memleketi Çanakkale'de festival havası estiren Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Gelibolu Mevlevihanesi'nde de etkinlikler gerçekleştiriliyor. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu bugün Sema Mukabelesi ve Tasavvuf Müziği konseri gerçekleştirecek. Yarın ise postnişin Kamil Eren Erkmenkul ile "Safer Aşı Usulü ve Mevlevi Ayin-i Şerifi" yapılacak.

Nedime Hanım Konağı'nın bahçesinde Otizmli Yetenekler Konseri gerçekleştirildi. Kilitbahir Kalesi'nde ise sevilen grup, İkilem sahne aldı.

Festival kapsamında ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen" adlı bale gösterisini sahneledi. Gün boyunca "Bir Rüyadan Fragmanlar" Troya Müzesi Sergi Salonu'nda gösterildi.

Festivalin vazgeçilmezleri

Anadolu Hamidiye Tabyası'nda "Anı Dalışı" etkinliği festivalin altıncı gününde de devam etti.

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde Garip Ay tarafından düzenlenen Ebru Performansı Mapping Gösterisi diğer festivallerde olduğu gibi yoğun ilgi gördü.

Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Mahal Sanat'ta Troya Kazıları Sanat Ekibi'nin sergisi "Kanatlı sözler, izler" görülebiliyor.

Devlet Güzel Sanatlar Sergi Salonu'nda ise "Hesap İşi" sergisi yer alırken, Çanakkale Evi'nde "Devrim Erbil'in Renkleri" sergisi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"Bir Hayalin İnşası" dijital sergisi Çanakkale Kordon'da, "Eskizden Piksele Dijital Sanat" sergisi Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da, "Gelibolu Tarihi Sulaltı Parkı Fotoğraf Sergisi" Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde görülebiliyor.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı ve AFAD ortak tatbikat yapacak!
Sağlık Bakanlığı ve AFAD ortak tatbikat yapacak!
Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'a zam yaptı! Tecrübeli hocanın yeni maaşı belli oldu
Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'a zam yaptı! Tecrübeli hocanın yeni maaşı belli oldu
Türkiye'den Suudi Arabistan'a ihracat 8 ayda 4 kat arttı!
Türkiye'den Suudi Arabistan'a ihracat 8 ayda 4 kat arttı!
Vergisiz cep telefonu hakkında beklenen açıklama! Uraloğlu duyurdu
Vergisiz cep telefonu hakkında beklenen açıklama! Uraloğlu duyurdu
Çobanlar ve çiftçilerin çatışması çözülebilecek mi?
Çobanlar ve çiftçilerin çatışması çözülebilecek mi?
Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı
Bolu'da 83 şişe sahte içki ele geçirildi! Hem de lokantada
Bolu'da 83 şişe sahte içki ele geçirildi! Hem de lokantada
Hayvan otlatan gençler az daha canından oluyordu
Hayvan otlatan gençler az daha canından oluyordu
İzmir'de "S plaka" mağdurlarından "yarı çıplak" eylem
İzmir'de "S plaka" mağdurlarından "yarı çıplak" eylem
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bu yıl yüzde 99 doluluğa ulaştı!
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bu yıl yüzde 99 doluluğa ulaştı!
Klima gazı tüpünde 19 bin 750 lira biriktirdi!
Klima gazı tüpünde 19 bin 750 lira biriktirdi!
Anlaşma sağlandı! Everton ABD'lilere satılıyor
Anlaşma sağlandı! Everton ABD'lilere satılıyor