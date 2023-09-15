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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roş Aşana Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen bayram dolayısıyla Musevi vatandaşları kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Farklı dini inançlar, sevgi ve hoşgörü toplumumuzu zenginleştiren unsurlardır. Vatandaşlarımızın kültür ve geleneklerini özgürce yaşatmalarına vesile olan özel günler, sosyal hayatımıza renk katmakta, tarihten gelen dostluk ve beraberliğimizin pekişmesine vesile teşkil etmektedir. Bu düşüncelerle, Roş Aşana'nın Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Musevilere sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum."

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