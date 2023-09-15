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10 ilde eş zamanlı operasyon! Bakan Ali Yerlikaya detayları paylaştı: 265 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 245’i sokak satıcısı olmak üzere 265 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Diyarbakır ve Eskişehir başta olmak üzere 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 245’i sokak satıcısı olmak üzere 265 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonlarda; 158 kg muhtelif içerikte uyuşturucu madde ve 125 bin adet uyuşturucu ele geçirildi. 245 sokak satıcısı şüpheli şahıs yakalandı." açıklamasında bulundu.

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