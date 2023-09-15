Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu! 11 kilogram kaçak tütün ele geçirdi

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin bir ikamete düzenlediği operasyonda 11 paket 1 kilogramlık sahte bandrollü kıyılmış tütün, 632 adet darphane makaron bandrolü ve suç unsuru malzeme ele geçirildi.

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Mahmudiye ilçesinde şüpheli şahısların kaçak yollardan temin ettiği makaronun içine kıyılmış tütün doldurdukları ve sigara paketleri üzerindeki bandrolleri mükerrer defa kullanmak için koparıp hazırlamış oldukları kaçak sigara paketlerini piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisi alındı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri şüpheli şahsın evinde ve aracında yapılan aramada, 11 paket 1 kilogramlık sahte bandrollü kıyılmış tütün, 1 adet makarona tütün doldurma makinası ve makinaya ait kompresör, 632 adet mükerrer defa kullanılmak amacıyla paketinden koparılmış darphane makaron bandrolü ve suç unsuru malzeme ele geçirilerek el konuldu. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.