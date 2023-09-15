BIST 8.105
DOLAR 26,98
EURO 28,75
ALTIN 1.664,89
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu! 11 kilogram kaçak tütün ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu! 11 kilogram kaçak tütün ele geçirdi

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin bir ikamete düzenlediği operasyonda 11 paket 1 kilogramlık sahte bandrollü kıyılmış tütün, 632 adet darphane makaron bandrolü ve suç unsuru malzeme ele geçirildi.

Abone ol

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Mahmudiye ilçesinde şüpheli şahısların kaçak yollardan temin ettiği makaronun içine kıyılmış tütün doldurdukları ve sigara paketleri üzerindeki bandrolleri mükerrer defa kullanmak için koparıp hazırlamış oldukları kaçak sigara paketlerini piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisi alındı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri şüpheli şahsın evinde ve aracında yapılan aramada, 11 paket 1 kilogramlık sahte bandrollü kıyılmış tütün, 1 adet makarona tütün doldurma makinası ve makinaya ait kompresör, 632 adet mükerrer defa kullanılmak amacıyla paketinden koparılmış darphane makaron bandrolü ve suç unsuru malzeme ele geçirilerek el konuldu. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Isuzu Fransa pazarında büyüyor
Anadolu Isuzu Fransa pazarında büyüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
Elazığ'da sahte para ve silah tiacreti yapan şahıslara operasyon!
Elazığ'da sahte para ve silah tiacreti yapan şahıslara operasyon!
Troya Kültür Yolu Festivali kültür sanat etkinlikleriyle sürüyor
Troya Kültür Yolu Festivali kültür sanat etkinlikleriyle sürüyor
Hakan Fidan Kalkınma Yolu projesi için tarih verdi
Hakan Fidan Kalkınma Yolu projesi için tarih verdi
Sağlık Bakanlığı ve AFAD ortak tatbikat yapacak!
Sağlık Bakanlığı ve AFAD ortak tatbikat yapacak!
Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'a zam yaptı! Tecrübeli hocanın yeni maaşı belli oldu
Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'a zam yaptı! Tecrübeli hocanın yeni maaşı belli oldu
Türkiye'den Suudi Arabistan'a ihracat 8 ayda 4 kat arttı!
Türkiye'den Suudi Arabistan'a ihracat 8 ayda 4 kat arttı!
Vergisiz cep telefonu hakkında beklenen açıklama! Uraloğlu duyurdu
Vergisiz cep telefonu hakkında beklenen açıklama! Uraloğlu duyurdu
Çobanlar ve çiftçilerin çatışması çözülebilecek mi?
Çobanlar ve çiftçilerin çatışması çözülebilecek mi?
Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı
Bolu'da 83 şişe sahte içki ele geçirildi! Hem de lokantada
Bolu'da 83 şişe sahte içki ele geçirildi! Hem de lokantada