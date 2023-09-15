Özgür Özel CHP liderliğine adayım dedi ilk destek Ekrem İmamoğlu'ndan geldi

CHP'li Özgür Özel, yaptığı basın toplantısında genel başkanlık için adaylığını resmen duyurdu. Açıklamalarında dikkat çeken mesajlar veren Özel'in adaylığına parti içinden ilk değerlendirmelerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, Özel'in adaylığını tebrik ederek X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "CHP değişirse Türkiye değişir" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim tartışmalarını sonuca bağlayacak 5 Kasım'daki kurultay tarihi beklenirken bugün önemli bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde parti başkan adaylığını duyuracağını söyleyen Özgür Özel bugün beklenen basın toplantısını yaptı ve resmen adaylığını ilan etti.

Konuşmasında parti içinde 3 dönem kuralı getireceğini vadeden Özel adaylığını, "Parti içi iktidarı kazanmak için değil, Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için CHP Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum." sözleriyle duyurdu.

CHP'li Özgür Özel'in adaylık açıklamasına İBB Başkanı İmamoğlu'ndan da ilk yorum geldi. İmamoğlu sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Özel'in adaylığını tebrik ederek bir kez dah a'değişim' vurgusu yaptı.

İmamoğlu'nun X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:



"CHP değişirse Türkiye değişir."

Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum."