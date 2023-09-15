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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı

Sakarya'da Kocaali ve Karasu ilçelerinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Karasu ve Kocaali ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerce yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 158 adet tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 46 kilogram kubar esrar, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 326 gram metamfetamin, 45 gram kokain, 200 gram skunk, 181 kök kenevir, suçtan elde edildiğini değerlendirilen 62 bin 200 lira ele geçirildi.

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