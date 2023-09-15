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Dolandırıcılar polisten kaçamadı! Çorum'da kuyumcu dolandırdılar Sivas'ta yakalandılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dolandırıcılar polisten kaçamadı! Çorum'da kuyumcu dolandırdılar Sivas'ta yakalandılar

Çorum'da sahte altın satarak kuyumcuları dolandıran 2 şahıs polis tarafından yapılan detaylı aramalarla Sivas'ta yakalandı.

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Edinilen bilgilere göre, Çorum'da bir kuyumcuya giden A.B. ve F.A. adlı iki şahıs, 18 bin 450 TL değerindeki sahte altın kelepçeyi bozdurarak karşılığında pırlanta ve 15 bin 40 TL nakit parayı alarak ayrıldı.

Bilekliğin sahte olduğunu anlayan çalışanlar polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Çorum Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ekipler tarafından yapılan araştırmada şüphelilerden A.B.’nin farklı kimlik bilgileri kullanarak dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Güvenlik kamerası görüntüleri ve konaklama kayıtları incelenen A.B.’nin gerçek kimliğini tespit eden polis ekipleri, şahısların önce Tokat’a, daha sonra da Sivas'a gittiklerini belirledi.

Zanlılar Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların Zile ve Yıldizeli ilçesinde de sahte altın kelepçe bozdurdukları tespit edildi.

Şahısların araçlarında yapılan aramada 7 adet benzer özellikte sahte altın kelepçe ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, Çorum Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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