Çanakkale'deki Bayramiç Barajı kurumak üzere! Su seviyesi yüzde 16!

Çanakkale'de, Kaz Dağları'ndan beslenen 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı’nda bölgede yeterli yağış olmaması sebebiyle su seviyesi yüzde 16’lara kadar düştü.

Son aylarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkiye'de barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde düştü. Kuraklık, Çanakkale'deki barajları da tehdit ederken, Çanakkale merkez ve ilçeleri bu yıl yeterli miktarda yağış alamayınca barajlardaki su seviyesi düştü.

Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın eteklerindeki Bayramiç Barajı’nda da su seviyesi ciddi oranda düştü. Yeterli yağmur yağmadığı için Bayramiç Barajı neredeyse kuruma noktasına geldi. Barajı besleyen 4 dere de hem kuraklığın etkisiyle hem de Kaz Dağları'ndaki düşük kar yağışı nedeniyle kurudu. 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip barajda yaklaşık 15 milyon metreküp su kaldı.

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, “Bu sene kurak bir yıldı. Fakat geçen hafta içinde yağan yağmur bir nebze olsun rahatlattı. Şu an suyun durumu yüzde 16. Bu sene itibarıyla bir tehlike gözükmüyor. Ama yıl kurak. Önümüzdeki yıl için beklentimiz yağışın fazla olması ve bir daha böyle bir sıkıntılı yıl geçirmeyi istemiyor tüm çiftçi. Çünkü çiftçinin sıkıntısı en büyük su. Şu an Bayramiç’in ana damarlarında artık su yok. Onun için eldeki mevcut suyla sebzeyle birlikte şu an en büyük önem arz eden meyveciliği beslemek zorundayız. Eğer meyveciliğe su vermezsek seneye bütün meyvelerin gözleri kurur. Seneye meyve büyük sıkıntıya girer. Onun için kış yağmuruna müthiş şekilde ihtiyacımız var. Kış yağmuru olmadığından dolayı bütün Bayramiç’i besleyen ana damarlar ve yeraltı şu an hızlı şekilde değer kaybediyor ve maalesef su çekildi. Bayramiç’te tehlike çanları çalmak üzere. Şu an yüzde 16 itibarıyla. Bu da aşağı yukarı Ekim sonuna kadar yeter. Ekim sonu içinde yağmurlar geldiği zaman bu yılı böyle geçirmeyi ümit ediyoruz. Oradaki şeftali, Bayramiç beyazı olmak üzere ve meyvenin tüm ürünlerine eğer su vermezsek, meyve gözü besleyemez, seneye de ürün olmaz. Bu sene Bayramiç tarafında kısıtlı olarak tüm ürünlere su verildi. Çanakkale Atikhisar Barajı'nda maalesef sıkıntı oldu. Atikhisar Barajı'nda hala tehlike çanları çalıyor. Çünkü şu an Çanakkale’de 20 milyon metreküp suya düştük. Bu da yüzde civarında. Şu an mesela Çanakkale Saraycık tarafında müthiş şekilde meyveler su istiyor. Fakat maalesef su verilemiyor. Onun için bizim bu yıl meyvelere istediğimiz suyu veremedik. Meyveler istediğimiz rekolteye ulaşamadı. Meyveler istenilen seviyeye gelemedi. Bu yıl meyve para etmesine rağmen çiftçi meyveden para kazandı ama maalesef istenilen seviyelerde ürün yetiştiremedi. Bizim çok yıllık bitkileri acilen iyi şekilde beslememiz lazım” dedi.