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Ver İmamoğlu'nu kurtul Kemal Bey! Hadi Özışık yazdı

Ver İmamoğlu'nu kurtul Kemal Bey! Hadi Özışık yazdı

Yazar Hadi Özışık, kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söylemesi sonrası ayar verilmeye çalışılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kaleme aldı.

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2024 yerel seçimleri kulisler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çıkışıyla hareketlendi. İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararı gündemdeki yerini koruyor.

Karar sonrası CHP'ye yakın gazeteciler Akşener'i hedef almaya başladı. Bu durumu İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık yazısında böyle değerlendirdi:

Kürşat Zorlu, kesin ve kararlı konuşunca... "Meral Akşener ne yaptığının farkında mı?" teraneleri başladı.... Barış Yarkadaş başı çekiyor... Deniz Zeyrek onu takip ediyor... Diğerlerini saymıyorum... hepsi bir olmuş Meral Akşener'e ayar veriyor... 

Ekrem İmamoğlu, "İstanbul İttifakı" diyor ya... Meral Akşener'e ayar vermek yerine... Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalsalar ya... Verseler ya Akşener'e verdikleri aklı... 

-"İstanbul'u kazanmanın yolu, Ekrem İmamoğlu'nu İYİ Parti'ye vermekten geçer" deseler ya...

Ahmet Hakan demiş işte... 

"Olur mu öyle şey" demeyin vallahi olur... Yahu toplamda 39 milletvekili vermiş Kemal Kılıçdaroğlu... Ümit Özdağ'a İçişleri, Milli Eğitim ve Turizm Bakanlığı vermiş... Yetmemiş MİT Başkanlığı'nı lütfetmiş... 6'lı masaya herkesi buyur etmiş, hepsine Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıfatı kazandırmış... vermiş te vermiş... Ekrem İmamoğlu ne ki! İzmir'i de Ekrem Başkan'la birlikte versin ki... Tam da Deniz Zeyrek'in dediği o "beka" sorununu kökten çözülmüş olsun..."

Hadi Özışık'ın yazısının tamamı için tıklayın

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