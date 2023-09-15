Hasan Ali Kaldırım, 2 yıl Kayserispor’da

Kayserispor, bonservisi elinde olan Hasan Ali Kaldırım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Abone ol
Kayserispor, transfer yasağını kaldırmasının ardından prensipte anlaşmaya vardığı futbolcularla sözleşme imzalamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan Hasan Ali Kaldırım’ı renklerine bağladı. Sabah Kayseri’ye gelen tecrübeli oyuncu, sağlık kontrolünden geçti ve ardından 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Hasan Ali Kaldırım, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında da sarı-kırmızılı takımda forma giydi.