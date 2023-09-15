Tekirdağ'da orman yangını çıktı

TEKİRDAĞ'da başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Abone ol

Ambardere mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

2 bin öğrenci tahliye edildi

Onlarca itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, askeri itfaiye de söndürme çalışmalarına destek verirken, yangının çıktığı bölgedeki okullarda okuyan 2 bin öğrenci Çerkezköy Kaymakamlığı'nın talimatıyla dumandan etkilenmemeleri için okullarından tahliye edildi.

Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale çalışmaları devam ediyor. Orman yangını dron ile de görüntülendi.