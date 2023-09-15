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Tekirdağ'da orman yangını çıktı

Tekirdağ'da orman yangını çıktı

TEKİRDAĞ'da başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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Ambardere mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

2 bin öğrenci tahliye edildi

Onlarca itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, askeri itfaiye de söndürme çalışmalarına destek verirken, yangının çıktığı bölgedeki okullarda okuyan 2 bin öğrenci Çerkezköy Kaymakamlığı'nın talimatıyla dumandan etkilenmemeleri için okullarından tahliye edildi.

Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale çalışmaları devam ediyor. Orman yangını dron ile de görüntülendi.

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