AK Parti milletvekili ittifaka karşı çıktı! 'İttifak ittifak ittifak nereye kadar!..'

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, yerel seçimlerde ittifak ortakları MHP ile ayrı ayrı aday çıkarmaları gerektiğini belirterek, “İttifakta yaşanan sıkıntıları görüyoruz. İttifak ittifak ittifak nereye kadar?” ifadelerini kullandı. Ök'ün, "Ben bir partinin genel başkanı olsam edimi budumu görmek isterim" sözleri de dikkat çekti...

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AKP Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım Medya Başkanı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli'de katıldığı bir televizyon programında ittifaka ilişkin sözleriyle dikkat çekti. Nilgün Ök, "Yerel seçimler yaklaşıyor, ittifaklara nasıl bakıyorsunuz?' sorusuna, “Bence hem MHP hem de AK Parti olarak kendi adaylarımızla girmemizin daha doğru olacağını düşünüyorum” diyerek yanıt verdi. AK Parti’li vekil Ök şu ifadeleri kullandı:

Genel başkan olsam etimi budumu görmek isterim

-Çünkü yerelde stratejik olarak da böyle… Ben bir partinin genel başkanı olsam edimi budumu görmek isterim.

-Yerelde sen kendini güzel bir şekilde ifade edersen, genelle ilgili söz söyleme hakkına sahip olursun.

Onu sana verdim bunu bana verdin...

-İttifak yapacak onu sana verdim bunu bana verdim… Belki orayı o alacaktı. İttifakta yaşanan sıkıntıları da görüyoruz. Bizim çok fazla yok ama…

Üsten gelen baskılarla iş veriliyor

- Genel merkez görevimden dolayı çok fazla şehre gittim. Bizde olmayan ilçelere gittiğimde, orada yaptığımız sohbetlerde, adaylara kim vermiş vermemiş sıkıntılı olan, kendi ideolojik yapısına uygun olmasa da üsten gelen baskılardan dolayı o kişilere iş verenler vesaireler bunlar ortaya çıkıyor.

Parti genel başkanı olsam ittifak yapmam

-Tabi bu oradaki meclis üyelerinde ya da mecliste de sıkıntılara sebep oluyor. O yüzden bence en doğru olanı; ittifak ittifak ittifak nereye kadar diye düşünüyorum.

-Doğru bir aday biz onunla silip geçeriz diyorsanız belki onda birleşilirse bilemeyeceğim ama ben bir parti genel başkanı olsam ittifak yapmam.