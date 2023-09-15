Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı Süper Lig ekibine kiraladı

EY Sivasspor, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerine bağladı. Fenerbahçe, transfere ilişkin yaptığı açıklamada Kapacak'a başarılar diledi.

Abone ol

Sivasspor, Burak Kapacak'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Burak, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe'den transfere ilişkin yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Burak, geçtiğimiz sezon ise Fatih Karagümrük'te kiralık olarak top koşturmuştu.