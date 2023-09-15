BIST 8.119
DOLAR 26,98
EURO 28,75
ALTIN 1.662,83
HABER /  SPOR

Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı Süper Lig ekibine kiraladı

Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı Süper Lig ekibine kiraladı

EY Sivasspor, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerine bağladı. Fenerbahçe, transfere ilişkin yaptığı açıklamada Kapacak'a başarılar diledi.

Abone ol

Sivasspor, Burak Kapacak'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Burak, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe'den transfere ilişkin yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Burak, geçtiğimiz sezon ise Fatih Karagümrük'te kiralık olarak top koşturmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ver İmamoğlu'nu kurtul Kemal Bey! Hadi Özışık yazdı
Ver İmamoğlu'nu kurtul Kemal Bey! Hadi Özışık yazdı
AK Parti milletvekili ittifaka karşı çıktı! 'İttifak ittifak ittifak nereye kadar!..'
AK Parti milletvekili ittifaka karşı çıktı! 'İttifak ittifak ittifak nereye kadar!..'
2 bin işçi alımında aranılan şartlar açıklandı!
2 bin işçi alımında aranılan şartlar açıklandı!
Hasan Ali Kaldırım, 2 yıl Kayserispor’da
Hasan Ali Kaldırım, 2 yıl Kayserispor’da
Tekirdağ'da orman yangını çıktı
Tekirdağ'da orman yangını çıktı
Bursa'da alkollü saldırgan tramvaya kurşun yağdırdı! Zanlı polisten kaçamadı
Bursa'da alkollü saldırgan tramvaya kurşun yağdırdı! Zanlı polisten kaçamadı
İsrail Kosolosluğu önünde araba yakan çifte 8 ay hapis!
İsrail Kosolosluğu önünde araba yakan çifte 8 ay hapis!
Dolandırıcılar polisten kaçamadı! Çorum'da kuyumcu dolandırdılar Sivas'ta yakalandılar
Dolandırıcılar polisten kaçamadı! Çorum'da kuyumcu dolandırdılar Sivas'ta yakalandılar
Ford, Stellantis ve General Motors işçileri greve gidiyor!
Ford, Stellantis ve General Motors işçileri greve gidiyor!
Özgür Özel CHP liderliğine adayım dedi ilk destek Ekrem İmamoğlu'ndan geldi
Özgür Özel CHP liderliğine adayım dedi ilk destek Ekrem İmamoğlu'ndan geldi
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı
İngiltere Premier lig takımı Everton satıldı
İngiltere Premier lig takımı Everton satıldı