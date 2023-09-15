Örsan Öymen CHP genel başkanlığına aday oldu

CHP’de genel seçimlerin ardından başlayan ‘değişim’ tartışmaları devam ederken Prof. Dr. Örsan Öymen de Özgür Özel'in ardından CHP genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

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Seçim yenilgisinin ardından CHP'de sular durulmuyor. Kurultaya doğru Kılıçdaroğlu'na karşı adaylar bir bir ortaya çıkıyor.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in bugün adaylığını açıklamasının ardından sürpriz bir aday daha kamuoyunun karşısına çıktı.

Prof. Dr. Örsan Öymen, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyerek genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Öymen'in açıklamaları şöyle:

13 seçim kaybedip bu kadar uzun süre kalan var mı?

"CHP’nin oy oranının belli bir oranda olduğunu söyleyen kaderci bir anlayış var, bunu kabul etmiyoruz.

CHP Ortadoğu'yu değil Batı ülkelerini örnek alan, onlardan etkilenen bir parti. Dolayısıyla 13 yılda 12 seçimi kaybedip bu kadar uzun süre genel başkanlık görevine devam eden başka bir örnek gelişmiş ülkelerde var mı ben baktım bulamadım.

"Partinin neyi temsil ettiği belirsizdir"

CHP'nin temel ilkeleri bellidir. Altı ok. Bunlara bütün olarak sahip çıkılması gerekir. İdeolojik bütünlük sağlanamamaktır. Partinin neyi temsil ettiği belirsizdir.

"Değişim" isteyenlere tepki

Acaba bu arkadaşlarımız daha önce bu ideolojik hatalar yapıldığında seslerini çıkarmışlar mıydı? Sorunun parçası olurlar, sorunu nasıl çözecekler? Zaman zaman altına imza attılar birçok kararın. Değişim taleplerinde bir umut göremiyorum ben.

Atatürk'ün yolu

Siyaset bir dava işi, kariyer işi değil. Ne yazık ki partimiz statükocularla sahte değişimciler arasında sıkışıp kalmıştır. CHP çıkmaz sokağın içindedir. Bizim üçüncü yol açmamız gerekiyor.

"Adaylığımı ilan ediyorum"

Bu yol M.K. Atatürk'ün yolu, altı okun yoludur. Bu yolu açmak için 38 . olağan kurultay CHP Genel Başkanlığı'na aday adayı olmaya karar verdim ve ilan ediyorum.

Ben sıradan işlerle klişe şablonlardan uzak durdum hayatım boyunca. Bunlar yapıma aykırı. Bende özgürlük ve bağımsızlık bir tutku. Bir şeye adaysam bir işe giriştiysem o statükonun içinde kesinlikle yapmam.

Dava için mücadele vermek doğrudur. Genel Başkanlık bir araç, amaç olduysa burada bir sorun vardır. Amaç devrim yapmaktır, amaç önce CHP'ne sonra TC'ye devrim yapmaktır.