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"Kare Takımı: Gizemli Ada" 29 Eylül'de gösterime girecek

"Kare Takımı: Gizemli Ada" 29 Eylül'de gösterime girecek

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden biri olan "Kare Takımı", yeni sinema filmiyle beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

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TRT ortak yapımı "Kare Takımı: Gizemli Ada" animasyon filmi, 29 Eylül'de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Uzun ve titiz bir hazırlık süreci sonunda tamamlanan film, TRT Çocuk'un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlandı.

Yönetmen koltuğunda Orhan Bal'ın oturduğu filmin senaryosunu Ali Salman kaleme aldı.

Müziklerini Burak Çambel'in imza attığı filmin konusu kısaca şöyle:

"Sürprizlerle dolu bir adada 'Renkli Notalar Müzik Yarışması'na katılan, birbirlerinden ve yaptıkları müzikten hoşlanmayan Çayırlar ve Misketler ailelerinin en küçük üyeleri adadan kaybolur. Acilen adaya gelen Kare Takımı, bir yandan çocukları bulmaya çalışırken bir yandan da bu gizemli adadaki garipliklerle mücadele etmek zorunda kalır. Kare Takımı, çocukların izlerini sürerken, yolları adanın derinliklerinde bulunan oldukça tuhaf ve bir o kadar da etkileyici bir dünyaya çıkar. Buldukları ilginç yöntemlerle mağaradan kurtulmayı başaran Kare Takımı'nı başka sürprizler de beklemektedir."

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