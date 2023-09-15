Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ölüm listesine eklendi

UKRAYNA hükümetiyle bağlantılı bir grup, Rusya'yı ziyaret edip Putin'e destek veren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ölüm listesine ekledi.

Abone ol

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hamlesi tüm dünyanın dikkatini çekti. ABD'nin "bedelini öder" tehdidine rağmen geçtiğimiz günlerde zırhlı trenle Rusya'ya giden Kim, Putin'le bir araya gelip Ukrayna'daki işgale açık açık destek verdi. Kim'in bu hamlesi Ukraynalıları kızdırdı. Ukrayna hükümetiyle bağlantılı bir grup, Kim'i öldürülecekler listesine ekledi.

Ukrayna hükümetiyle bağlantılı Mirotvorets isimli grup, Kim'in Ukrayna'nın "ölüm listesine" eklendiğini aktardı. Rus RT sitesi, Ukrayna'nın Kuzey Kore liderini "ulusal düşman" ilan ettiğini belirtti. Mirotvorets, yayınladığı ilanda, Kim'le ilgili kişisel bilgilere de yer verdi.

Daha önce listeye alınan isimler öldürülmüştü

Grubun daha önce ölüm listesine alındığını duyurduğu Ukraynalı yazar Oles Buzina ve siyasetçi Oleg Kalaşnikov düzenlenen saldırılarda öldürülmüştü.

Kazakistan lideri de listede

Grubun ölüm listesinde NBC News muhabiri Keir Simmons, yetişkin filmleri yıldızı Eva Elfie ve Kazakistan lideri Kasım Cömert Tokayev de var.