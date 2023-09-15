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Camide içki içip fotoğrafını paylaşan provokatörden rezil sözler: 'Atatürk'e ekber' dedim cesaretimi topladım

Camide içki içip fotoğrafını paylaşan provokatörden rezil sözler: 'Atatürk'e ekber' dedim cesaretimi topladım

İstanbul'da camiye giren bir şahıs, içeride alkol içtiği görüntüleri 'Allah ile dertleştim biraz' notuyla Reddit hesabından paylaştı.

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Reddit'te 'Kondopolos' takma adını kullanan şahıs, fotoğrafın altına gelen yorumlara yazdığı cevaplarda da dini değerlerle açıkça alay etmeyi sürdürdü.

"Atatürk'e ekber" dedim cesaretimi topladım

Yazdığı bir mesajda caminin alt katının boş olduğunu belirten şahıs, "Ben de çantadan çıkardım içtim. İstanbul'un çok işlek bir semtinde ama boş bir cami" dedi.

"Nasıl becerdin bunu?" şeklindeki bir yoruma da cevap veren şahıs, "'Atatürk'e ekber' dedim cesaretimi topladım girdim içeri" ifadelerini kullandı.

"3 bin 200 kaydı incelesinler"

Pişkin mesajlarına devam eden şahıs, "3 bin 200 küsur caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar, bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim" diye yazdı.

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