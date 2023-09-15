Putin'den 'misket bombaları' açıklaması: ABD, Ukrayna ordusunun eliyle kullanıyor

Ukrayna'nın savaşta misket bombalarını kullandığına dair açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Misket bombalarını kullanan ABD’dir. Bunu sadece Ukrayna ordusunun eliyle yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu ağırladı. Liderler iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Ukrayna’nın misket bombası kullandığı yönündeki iddiaları nasıl değerlendirdiği sorusuna yanıt veren Putin, “(Ukrayna) Misket bombalarını mümkün olan en geniş şekilde kullanıyorlar. Bu konuda zaten daha önce yorum yapmıştım. Ekleyecek yeni bir sözüm yok. Söylemediğim tek şey, bunu istisna olarak gören bir ülke var. O da ABD. Çünkü misket bombalarını kullanan ABD’dir. Bunu sadece Ukrayna ordusunun eliyle yapıyorlar” dedi. ABD’nin misket bombalarının kullanımının yasak olduğunu bildiği halde kullanımına izin verdiğini söyleyen Putin, “Bu ülke bunun suç olduğunu biliyor ama kullanımına izin veriyor. Günümüzdeki uluslararası ilişkilerin temel sorunu da bu. Bu nedenle uluslararası alanda çoğu ülke, çok kutuplu dünya için bize destek veriyor. Çünkü neredeyse hiç kimse bu durumdan memnun değil. 'Neredeyse' diyorum çünkü ABD'nin müttefiki olan ülkeler bile bu durumdan hoşlanmıyor” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Rusya'nın müzakerelerden kaçtığını işaret etmek için tangonun iki kişiyle yapıldığı, Rusya'dan müzakereye dair belirti görmediği yönündeki sözleri sorulan Putin, "Tangonun nasıl yapılacağını bilmeyenler ABD'liler. Tabi ki tangoda muhteşem, harika bir müzik ve güzel hareketler var. Ancak ABD her şeyi güç yoluyla veya ekonomik yaptırım, finansal kısıtlama, askeri güç kullanma tehditleriyle çözmeye çalışıyor. Başkalarına öğretmek istiyorlar, ancak bunu beceremeyen ve istemeyen kendileri" şeklinde konuştu. Putin, “Biz hiçbir zaman müzakereleri reddetmedik. Bu yüzden karşı taraf da istiyorsa doğrudan söylesin. Ben söylüyorum ama karşı taraftan (Ukrayna’dan) bir ses çıkmıyor” şeklinde konuştu. İstanbul’da geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna müzakerelerini hatırlatan Lukaşenko ise masadan Kiev'in çekildiğini, bu emrin ise ABD'den geldiğini ifade etti.

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