BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,80
ALTIN 1.671,40
HABER /  DÜNYA

Putin'den 'misket bombaları' açıklaması: ABD, Ukrayna ordusunun eliyle kullanıyor

Putin'den 'misket bombaları' açıklaması: ABD, Ukrayna ordusunun eliyle kullanıyor

Ukrayna'nın savaşta misket bombalarını kullandığına dair açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Misket bombalarını kullanan ABD’dir. Bunu sadece Ukrayna ordusunun eliyle yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu ağırladı. Liderler iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Ukrayna’nın misket bombası kullandığı yönündeki iddiaları nasıl değerlendirdiği sorusuna yanıt veren Putin, “(Ukrayna) Misket bombalarını mümkün olan en geniş şekilde kullanıyorlar. Bu konuda zaten daha önce yorum yapmıştım. Ekleyecek yeni bir sözüm yok. Söylemediğim tek şey, bunu istisna olarak gören bir ülke var. O da ABD. Çünkü misket bombalarını kullanan ABD’dir. Bunu sadece Ukrayna ordusunun eliyle yapıyorlar” dedi. ABD’nin misket bombalarının kullanımının yasak olduğunu bildiği halde kullanımına izin verdiğini söyleyen Putin, “Bu ülke bunun suç olduğunu biliyor ama kullanımına izin veriyor. Günümüzdeki uluslararası ilişkilerin temel sorunu da bu. Bu nedenle uluslararası alanda çoğu ülke, çok kutuplu dünya için bize destek veriyor. Çünkü neredeyse hiç kimse bu durumdan memnun değil. 'Neredeyse' diyorum çünkü ABD'nin müttefiki olan ülkeler bile bu durumdan hoşlanmıyor” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Rusya'nın müzakerelerden kaçtığını işaret etmek için tangonun iki kişiyle yapıldığı, Rusya'dan müzakereye dair belirti görmediği yönündeki sözleri sorulan Putin, "Tangonun nasıl yapılacağını bilmeyenler ABD'liler. Tabi ki tangoda muhteşem, harika bir müzik ve güzel hareketler var. Ancak ABD her şeyi güç yoluyla veya ekonomik yaptırım, finansal kısıtlama, askeri güç kullanma tehditleriyle çözmeye çalışıyor. Başkalarına öğretmek istiyorlar, ancak bunu beceremeyen ve istemeyen kendileri" şeklinde konuştu. Putin, “Biz hiçbir zaman müzakereleri reddetmedik. Bu yüzden karşı taraf da istiyorsa doğrudan söylesin. Ben söylüyorum ama karşı taraftan (Ukrayna’dan) bir ses çıkmıyor” şeklinde konuştu. İstanbul’da geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna müzakerelerini hatırlatan Lukaşenko ise masadan Kiev'in çekildiğini, bu emrin ise ABD'den geldiğini ifade etti.

Gündüz vakti gökyüzünde gördüklerine inanamadılar ABD’den yaptırım sonrası açıklama geldi Her yerden ama her yerden çıkıyorlar Dünya böyle bir şoför ne gördü ne de duydu ''Beyaz Gece'' Newyork'ta kutlandı Ortalığı savaş alanına çevirip kaçıp gitti Türkiye, enerji merkezi oluyor!

ÖNCEKİ HABERLER
Amasya Şeker Fabrikası'nda 70. pancar alım kampanyası başladı
Amasya Şeker Fabrikası'nda 70. pancar alım kampanyası başladı
Lenfomada erken teşhis hayat kurtarıyor!
Lenfomada erken teşhis hayat kurtarıyor!
Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'i transfer etti
Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'i transfer etti
Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu, Japonya'ya transfer oldu!
Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu, Japonya'ya transfer oldu!
Binlerce balığın ölüm nedeni belli oldu!
Binlerce balığın ölüm nedeni belli oldu!
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne denizcilik alanında iki yerli simülatör kuruldu!
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne denizcilik alanında iki yerli simülatör kuruldu!
Örsan Öymen CHP genel başkanlığına aday oldu
Örsan Öymen CHP genel başkanlığına aday oldu
Rus Bakan Lavrov: Ukrayna konusunda ciddi tekliflere açığız
Rus Bakan Lavrov: Ukrayna konusunda ciddi tekliflere açığız
"Kare Takımı: Gizemli Ada" 29 Eylül'de gösterime girecek
"Kare Takımı: Gizemli Ada" 29 Eylül'de gösterime girecek
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ölüm listesine eklendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ölüm listesine eklendi
Köpeği kamyonete iple bağlayan şahıs kısa sürede yakalandı, para cezası kesildi
Köpeği kamyonete iple bağlayan şahıs kısa sürede yakalandı, para cezası kesildi
Ordu'da sahte hemşire, hastanede suçüstü yakalandı!
Ordu'da sahte hemşire, hastanede suçüstü yakalandı!