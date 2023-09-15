Antalya'da uyuşturucu operasyonu! 18 kişi tutuklandı

Antalya'da jandarma ekiplerinin zehir üreticisi ve taciri şahıslar üzerinde yaptığı operasyonda aranan 20 şüpheliden 18'i tutuklandı.Abone ol
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü (JASAT) ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı.
Uyuşturucu madde imal, ticareti, bulundurma ve kullanma suçlarından aranan 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 20 şüpheli şahıstan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.