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Kocaeli'de 16 yaşındaki Zeynep'in ölümü ailesini yasa boğdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de 16 yaşındaki Zeynep'in ölümü ailesini yasa boğdu

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde lösemi hastalığına yenik düşen 16 yaşındaki Zeynep Sene Şen hayatını kaybetti.

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İzmir ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Emine ve Ahmet Şen'in kızları 16 yaşındaki Zeynep Sene Şen'e geçtiğimiz yıl lösemi teşhisi konulmuştu. Tedavi gören Zeynep, sabaha karşı fenalaştı.

Genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, yaşam mücadelesini kaybetti.

Zeynep'in cenazesi, Gültepe Hicret Cami'de kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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