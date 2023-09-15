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Ürküten görüntü! Dev köpekbalığı sahile vurdu

Ürküten görüntü! Dev köpekbalığı sahile vurdu

Endonezya sahillerine 7,4 metre uzunluğundaki dev bir köpekbalığı vurdu. Bölgede yaşayanlar köpekbalığını merakla izledi.

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Endonezya'nın Orta Java bölgesinin Purworejo kentinde yer alan Ketawang Plajı'nda, 7.4 metre uzunluğunda ve yaklaşık 2 ton ağırlığında bir balina köpekbalığı kıyıya vurdu.

Bu dev memeliyi ilk fark edenler balıkçılar oldu. Ancak, kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.



Ağustos ve Eylül ayları arasında benzer kıyıya vurma olaylarının yaşandığı bu bölgede, araştırmalar devam ediyor.

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