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Defne Devlet Hastanesi'nde doktora saldıran kişi tutuklandı

Defne Devlet Hastanesi'nde doktora saldıran kişi tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde bir doktoru darp edip yaralayan şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

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Defne Devlet Hastanesinde bir hekimi darbederek yaralayan şüpheliyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu.

"Bir hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının zanlısı tutuklandı"

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesinde dün yaşanan, bir hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının zanlısı sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda tutuklandı. Yargıya güvenimiz tam. Sağlıkta şiddet olaylarının failleri, yaptığını, çıkarıldığı mahkemede eskisinden çok daha iyi anlıyor." ifadelerini kullandı. 

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