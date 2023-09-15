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Barış Yarkadaş Özgür Özel'e fena yüklendi: Parti kültürünü paspas ediyor

Barış Yarkadaş Özgür Özel'e fena yüklendi: Parti kültürünü paspas ediyor

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı için adaylığını ilan etmesinin ardından, Gazeteci Barış Yarkadaş'tan sert bir eleştiri geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, basın açıklamasına katılan vekil sayısının beklenenden çok daha düşük olduğunu belirten Yarkadaş, "Parti kültürünü paspas ediyor, bu yüzden CHP'yi yönetemez. Hepiniz oradaydınız, vekil listesini ben mi yazdım?" ifadelerine yer verdi.

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CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Barış Yarkadaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Özgür Özel’in basın açıklamasına katılan vekillerin sayısı beklenenin çok altında…

39 milletvekilinin ittifaka verilmesini onaylayan, el kaldıran ve itiraz etmeyenler, kime neyi şikayet ediyor?

"Vekil sayısını ben mi yazdım?"

Hepiniz oradaydınız… Vekil listesini ben mi yazdım? 'Vera’nın babası' 7 dönemdir vekillik yapan 'değişimciler'in aklına bugün mü geldi? Biriniz fedakarlık yapıp aday olmasaydınız! Çok ayıp…

10 Mart 2018’de yapılan tüzük kurultayında 'Kılıçdaroğlu’na sınırsız yetki' verilmesi için el kaldıran ve 'üyeye dayalı ön seçimin yapılması' maddesine canhıraş bir biçimde itiraz eden tüm vekiller bugün toplantıya katılmış.

CHP Genel Merkezi, tüzük kurultayının görüntülerini yayınlamalı ve kimin hangi maddeye oy verdiğini göstermelidir. Ön seçim isteyen ve Kılıçdaroğlu’na sınırsız yetki verilmesine itiraz edenler hakkında düzenlenen 'Grubun Uyumunu Bozanlar' raporu ile raporun altındaki imzalar da açıklanmalıdır.

"O günleri her zaman hatırlatacağız"

Biz her şeyi bizzat yaşadık. O günleri hiç unutmayacak ve her zaman hatırlatacağız. 'Ön seçim' için 'oyuncak' diyenlerin bugün ön seçimden bahsetmesi aklımızla alay etmektir. Hiçbir inandırıcılığınız yok…

Özgür Özel’e çağrı: 10 Mart 2018 tarihinde yazılan tüzük kurultayında ön seçimin kaldırılması için neden 'Kaldırılsın' oyu verdin?

"Partiyi yıllarca siz yönettiniz, şimdi kime neyi şikayet ediyorsunuz?"

Ve diğer arkadaşlar: Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındıktan sonra mı fark ettiniz kötüye gidişi? Samimi bir özeleştiri bekliyoruz. Partiyi yıllarca siz yönettiniz, şimdi kime neyi şikayet ediyorsunuz? Değişim istiyorsanız işe kendinizden başlayın ve vekillik dışındaki tüm görevlerinizi bırakın… Hiçbir kurula aday olmayacağınızı da ilan edin…

24, 25, 26, 27 ve 28. dönem Milletvekili Özgür Özel: 'Milletvekilleri, belediye başkanları için 3 dönem kuralı getirilecektir…' Özgür Özel, 'TBMM Grubu Kılıçdaroğlu’nun yetki alanında değil' diyor.

"Özel, parti kültürünü paspas ediyor"

Bugünkü yazımda bu çarpık bakışa yer vermiştim. Özel, parti kültürünü paspas ediyor. Bu yüzden CHP’yi yönetemez zaten… Bu çarpık bakışa kimse prim vermez.

CHP Genel Merkezi, il kongrelerinde tüm adayların özgürce konuşması için bir genelge yayımlayacak."

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı, Genel Başkan adayı Özgür Özel'in bugün yaptığı basın toplantısına katılan isimler şu şekilde:

Milletvekilleri:

Burhanettin Bulut - Adana
Ayhan Barut - Adana
Murat Emir - Ankara
Süleyman Bülbül - Aydın
Özgür Ceylan - Çanakkale
Ahmet Baran Yazgan - Edirne
Ediz Ün - Edirne
Hikmet Yalım Halıcı - Isparta
Ali Gökçek - İstanbul
Turan Taşkın Özer - İstanbul
Özgür Karabat - İstanbul
Suat Özçağdaş - İstanbul
Gökan Zeybek - İstanbul
Fethi Açıkel - İstanbul
Gökçe Gökçen - İzmir
İsmail Atakan Ünver - Karaman
Hasan Baltacı - Kastamonu
Veli Ağbaba - Malatya
Bekir Başevirgen - Manisa
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu - Manisa
Cumhur Uzun - Muğla
Süreyya Öneş Derici - Muğla
Seyit Torun - Ordu
Asu Kaya - Osmaniye
Ulaş Karasu - Sivas

Parti Meclisi üyeleri

Candan Yüceer
Pınar Uzun
Erbil Aydınlık
Sevgi Kılıç

Yüksek Disiplin Kurulu üyesi

Gülşah Deniz Atalar

Önceki dönem milletvekilleri

Alpay Antmen
Baha Ünlü
Kadir Gökmen Öğüt
İrfan Kaplan
Çetin Arık
Ahmet Kaya
Nurettin Demir
Faruk Sarıaslan

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