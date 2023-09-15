Barış Yarkadaş Özgür Özel'e fena yüklendi: Parti kültürünü paspas ediyor

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı için adaylığını ilan etmesinin ardından, Gazeteci Barış Yarkadaş'tan sert bir eleştiri geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, basın açıklamasına katılan vekil sayısının beklenenden çok daha düşük olduğunu belirten Yarkadaş, "Parti kültürünü paspas ediyor, bu yüzden CHP'yi yönetemez. Hepiniz oradaydınız, vekil listesini ben mi yazdım?" ifadelerine yer verdi.

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CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Barış Yarkadaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Özgür Özel’in basın açıklamasına katılan vekillerin sayısı beklenenin çok altında…

39 milletvekilinin ittifaka verilmesini onaylayan, el kaldıran ve itiraz etmeyenler, kime neyi şikayet ediyor?

"Vekil sayısını ben mi yazdım?"

Hepiniz oradaydınız… Vekil listesini ben mi yazdım? 'Vera’nın babası' 7 dönemdir vekillik yapan 'değişimciler'in aklına bugün mü geldi? Biriniz fedakarlık yapıp aday olmasaydınız! Çok ayıp…

10 Mart 2018’de yapılan tüzük kurultayında 'Kılıçdaroğlu’na sınırsız yetki' verilmesi için el kaldıran ve 'üyeye dayalı ön seçimin yapılması' maddesine canhıraş bir biçimde itiraz eden tüm vekiller bugün toplantıya katılmış.

CHP Genel Merkezi, tüzük kurultayının görüntülerini yayınlamalı ve kimin hangi maddeye oy verdiğini göstermelidir. Ön seçim isteyen ve Kılıçdaroğlu’na sınırsız yetki verilmesine itiraz edenler hakkında düzenlenen 'Grubun Uyumunu Bozanlar' raporu ile raporun altındaki imzalar da açıklanmalıdır.

"O günleri her zaman hatırlatacağız"

Biz her şeyi bizzat yaşadık. O günleri hiç unutmayacak ve her zaman hatırlatacağız. 'Ön seçim' için 'oyuncak' diyenlerin bugün ön seçimden bahsetmesi aklımızla alay etmektir. Hiçbir inandırıcılığınız yok…

Özgür Özel’e çağrı: 10 Mart 2018 tarihinde yazılan tüzük kurultayında ön seçimin kaldırılması için neden 'Kaldırılsın' oyu verdin?

"Partiyi yıllarca siz yönettiniz, şimdi kime neyi şikayet ediyorsunuz?"

Ve diğer arkadaşlar: Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındıktan sonra mı fark ettiniz kötüye gidişi? Samimi bir özeleştiri bekliyoruz. Partiyi yıllarca siz yönettiniz, şimdi kime neyi şikayet ediyorsunuz? Değişim istiyorsanız işe kendinizden başlayın ve vekillik dışındaki tüm görevlerinizi bırakın… Hiçbir kurula aday olmayacağınızı da ilan edin…

24, 25, 26, 27 ve 28. dönem Milletvekili Özgür Özel: 'Milletvekilleri, belediye başkanları için 3 dönem kuralı getirilecektir…' Özgür Özel, 'TBMM Grubu Kılıçdaroğlu’nun yetki alanında değil' diyor.

"Özel, parti kültürünü paspas ediyor"

Bugünkü yazımda bu çarpık bakışa yer vermiştim. Özel, parti kültürünü paspas ediyor. Bu yüzden CHP’yi yönetemez zaten… Bu çarpık bakışa kimse prim vermez.

CHP Genel Merkezi, il kongrelerinde tüm adayların özgürce konuşması için bir genelge yayımlayacak."

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı, Genel Başkan adayı Özgür Özel'in bugün yaptığı basın toplantısına katılan isimler şu şekilde:

Milletvekilleri:

Burhanettin Bulut - Adana

Ayhan Barut - Adana

Murat Emir - Ankara

Süleyman Bülbül - Aydın

Özgür Ceylan - Çanakkale

Ahmet Baran Yazgan - Edirne

Ediz Ün - Edirne

Hikmet Yalım Halıcı - Isparta

Ali Gökçek - İstanbul

Turan Taşkın Özer - İstanbul

Özgür Karabat - İstanbul

Suat Özçağdaş - İstanbul

Gökan Zeybek - İstanbul

Fethi Açıkel - İstanbul

Gökçe Gökçen - İzmir

İsmail Atakan Ünver - Karaman

Hasan Baltacı - Kastamonu

Veli Ağbaba - Malatya

Bekir Başevirgen - Manisa

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu - Manisa

Cumhur Uzun - Muğla

Süreyya Öneş Derici - Muğla

Seyit Torun - Ordu

Asu Kaya - Osmaniye

Ulaş Karasu - Sivas

Parti Meclisi üyeleri

Candan Yüceer

Pınar Uzun

Erbil Aydınlık

Sevgi Kılıç

Yüksek Disiplin Kurulu üyesi

Gülşah Deniz Atalar

Önceki dönem milletvekilleri

Alpay Antmen

Baha Ünlü

Kadir Gökmen Öğüt

İrfan Kaplan

Çetin Arık

Ahmet Kaya

Nurettin Demir

Faruk Sarıaslan