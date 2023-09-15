Cumhurbaşkanı Erdoğan Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası programında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası programında açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşası tamamlanan deprem konutlarını haftaya teslim edeceğiz. Amacımız temeli atılan her konutu hak sahibine bir yıl içinde teslim etmektir." dedi.

Deprem ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

Şuradan çıkacak sonuç ile Deprem Yasası çalışmalarımızda en geniş şekilde istifade edeceğiz. Bilim insanlarımız yaklaşan tehlikeye karşı kamuoyunu her geçen gün ikaz ediyor. Meclisimiz de üzerine düşeni yapmış olacak. Yargının da bu sürece çalışmaları zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı anlayışla dahil olacağına inanıyorum. Kentsel dönüşüm yürütülen yerlerde yaşayan vatandaşlarımızdan beklentimiz, devletin sahip çıktığı bu çalışmalara destek vermesidir. Küçük hesaplar, netice getirmeyecek taleplerle geciktirilen her kentsel dönüşüm projesinin deprem gerçeğiyle yüzleştiğimizde kaybettiğimiz canlar, kararan gelecekler, yıkılan umutlar olarak karşımıza çıkacağını unutmamalıyız.

"Şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz"

Can kaybımızın 50 binin üzerinde olduğu 6 Şubat depremlerinin bilançosunu kısaca hatırlamak bile karşı karşıya olduğumuz facianın boyutlarını göstermeye yeterlidir. Biz 6 Şubat depremlerinin ardından adeta orta büyüklükteki ülkeyi yeni baştan inşa etmekle karşı karşıya kaldık. Afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık. 210 bin konut için de yerinde dönüşüm başvurusu aldık. Yerinden dönüşüm projeleri ruhsattan oturama kadar tüm aşamalarıyla bakanlığımızın sıkı denetimi altında yürütülecektir. Rezerv alanlarda yeni temel atmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki aylarda inşası tamamlanan konutları hak sahibine teslim ederek şehirlerimizin yeniden inşası yolunda yeni bir safhaya geçeceğiz.

"Çadırları tamamen kaldırdık"

Konut inşaatları bitene kadar depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmayı oluşturduk. Yaklaşık 186 bin konteynerden oluşan 345 konteyner kent kurduk. Artık çadır yok. Çadırları tamamen kaldırdık ve konteynere dönüştük. Rekor sıcakların yaşandığı 1 yıl geçirdiğimiz için 160 bin konteynere klimaları taktık. 580 bin vatandaşımız buralarda barınıyor. Kira yardımından 327 bin hanedeki 1 milyon 310 bin vatandaşımız yararlandı. 6 milyar 276 milyon lira kira yardımı ödemesi gerçekleştirdik. Destek, taşınma, vefat, enkaz, yıkım ve diğer başlıklar altında depremzedelerimize 82 milyar lira mali yardımda bulunduk. Bu yardımların yaklaşık yarısını bağışlardan diğer yarısını bütçeden karşıladık.

"Modern çizgilerle inşa ediyoruz"

Konteyner kentlerdeki vatandaşlarımızdan sosyal yardım hakları olanlar, emeklilere market alışverişlerinde kullanılmak üzere her ay 3 bin lira yüklenen kart dağıtımına başladık. 53 bin 500 vatandaşımıza ulaştırdığımız Esen kartın dağıtımı halen sürüyor. Geçen hafta kamuoyumuzda paylaştığımız Orta Vadeli Program'da önceliği deprem bölgesinde yaraların sarılmasına verdik. Yeni yuvalarına kavuşana kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Allah devletimize zeval vermesin, milletimizin birliğini ve beraberliğini daim kılsın, kardeşliğimizi güçlendirsin. Biz deprem bölgesinde sadece konut yapmıyoruz. Ticari alanlarıyla, meydanlarıyla, kültür ve sanat yapıları, spor tesisleriyle parkları ve bahçeleriyle medeniyetimizin şehir anlayışını modern çizgilerle yoğuran geleceğin şehirlerini inşa ediyoruz.

"Hukuki yaptırımlar uyguluyoruz"

Sadece felaketler değil unutmayın imkanlar da bir imtihandır. Biz milletimiz ve ülkemiz için en iyisini yapmanın peşindeyiz. Küçük menfaatler için ellerindeki imkanı, milletin ve ülkenin huzurunu kaçıracak şekilde kullananlara karşı gereken idari ve hukuki yaptırımları uyguluyoruz. Gönülleri tamir etmenin, gönüller yapmanın şanı, şerefi, itibarı, manevi kazancı ne mal ne mülk ne altın ne gümüşle mukayese edilebilir. Milletçi bu ahlaka sahip çıktığımız müddetçe hiçbir kriz, felaket, saldırı bizi yıkamaz, deviremez, geriletemez.