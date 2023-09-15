Galatasaray'da beklenen ayrılık! Süper Lig takımına gitti

Başakşehir ve Galatasaray, Leo Dubois'in transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bir süredir Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fransız oyuncu, Başakşehir ile el sıkıştı.Abone ol
Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Leo Dubois, Başakşehir ile anlaşmaya vardı.
Kariyerine İstanbul'da devam edecek
Kariyerine İstanbul'da devam etmek istediğini Galatasaray yönetimine söyleyen Dubois, Başakşehir'in kendisine yaptığı teklifi kabul etti.
Lisansı askıya alınabilirdi
Dubois'in takımdan ayrılmaması durumunda lisansı iptal edilip yabancı kontenjanında yer açılacaktı. Dubois'in Başakşehir ile anlaşması sonrası bu ihtimal ortadan kalktı.