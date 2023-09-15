Ünlü spiker Gökhan Abur hayatını kaybetti

NTV Meteoroloji Editörü ve aynı zamanda müzisyen olan Gökhan Abur, 80 yaşında hayatını kaybetti.

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Müzisyen, NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur, 80 yaşında hayatını kaybetti. Abur, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Gökhan Abur kimdir?

Gökhan Abur, 1943 yılında Afyon‘da doğdu. Memur bir ailenin çocuğu olarak Afyon’da dünyaya gelen Abur’un babası İzmirli, annesi ise İstanbulludur. Subay olan babasının işi nedeniyle Türkiye’nin birçok yerinde bulunmuş. İlkokula Ankara‘da başlamış, Elazığ‘da devam etmiş. Babasının görevinden istifa ettiği dönemde ise İstanbul’a gelmiş ve ilkokulu burada bitirmiş. Ortaokula başladığı dönemde ise babasının memuriyet hayatına geri dönmesiyle birlikte Karabük‘e gitmiş. Ortaokul ve liseyi burada tamamlamıştır.

Lise çağlarında Karabük’teyken orkestra kurup müzikal yaşantısını başlattı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji yüksek mühendisliğini kazanarak İstanbul’a gitti. İstanbul’da kurdukları bu orkestrayı devam ettirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji bölümünden yüksek mühendis olarak mezun oldu. Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü’nde görev yaptı. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisliği görevinden 2003 yılında emekli oldu.

1960’lı yıllarda müzik yaşamı başladı. 1967 yılında Hafta Sonu Gazetesinin yaptığı, Egemen Bostancı‘nın organize ettiği Altın Ses Yarışma’sında Ersan Erdura birinci, Gökhan Abuz dördüncü oldu. Bu yarışmanın ardından, Fikret Şeneş‘in de katkılarıyla, plak çalışmalarına başladı. Toplam 14 tane 45’lik plağı ve “Bir Gün Karşılaşırsak” isimli bir albümü vardır. 1975 yılında Eurovision şarkı yarışması Türkiye elemelerine katıldı. Türkiye’de ilk defa düzenlenen Eurovision yarışmasında Semiha Yankı birinci oldu, Gökhan Abur ilk sekize girmiştir.

1983’ten sonra deniz ve denizcilikle ilgilendi. Sonrasın da uzak yol kaptanlarına eğitim verdi. 2000 yılında Açık Radyo’da iki yıl süre ile “Açık Deniz” adlı bir de program yaptı. Gökhan Abur, 2000 yılından sonra, Atlantis Yatçılık’ta “Meteoroloji ve Denizde Hava Tahmini” dersleri verdi.

Cumhuriyet’in 75. Yıl kutlamaları için Deniz Arcak, Asu Maralman ve Devlet Opera Balesinden bir ekiple Mersin ve Tarsus‘da Mersin Opera Binasında kutlamalara katıldı.

Yıllarca Frank Sinatra, Dean Martin ve Barbara Streisand gibi dünyanın en büyük sanatçıları tarafından sahnelenen Las Vegas tarihinin en ünlü programlarından biri olan “The Rat Pack Show”Haldun Dormen‘in yönetmenliğinde, Gökhan Abur, Recep Aktuğ ve İpek Dinç‘in performansları ile 2011 yılında İstanbul Grand Hyatt‘da gerçekleştirildi.

İkisi ikiz toplam 3 çocuğu vardır.