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Kocaeli'nde korkunç olay! Başı, el ve ayakları olmayan vücut...

Kocaeli'nde korkunç olay! Başı, el ve ayakları olmayan vücut...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, sahilde bir kadın cesedi bulundu. Henüz kimliği belirlenemeyen cesedin başının, ellerinin ve ayaklarının olmadığı ifade edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kandıra Sardala Koyu mevkiinde dolaşan vatandaşlar, kıyıya vurmuş ceset olduğunu tespit etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme başlattı. Kadına ait olduğu belirlenen cesedin, başı, el ve ayaklarının olmadığı öğrenildi. Kadının kimliğinin henüz tespit edilemediği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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