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İYİ Partili Ümit Özlale'den muhalefete 'iş birliği' mesajı

İYİ Partili Ümit Özlale'den muhalefete 'iş birliği' mesajı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Her ilde, ilçede o ili, ilçeyi nasıl, hangi adaylarla yöneteceğimizi seçmenimize anlatalım. Seçmen bizim adaylarımızı görsün, anlayışımızı tanısın. Daha sonrasında eğer gerekirse iş birliğini konuşalım. Biz gerektiğinde ve gerektiğince iş birliğine kapıyı kapatmıyoruz." ifadeleriyle iş birliği mesajı iletti.

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Yaklaşan yerel seçimlerde adaylığı kesinleşen ilk isim İYİ Partili Ümit Özlale oldu. İzmir Milletvekili Özlale, kendi partisi dahil tüm siyasi partilerde seçim muhasebesi devam ederken İzmir’de seçim çalışmalarına başladı. Özlale, yaptığı açıklamalarda "İYİ Parti hem yerelde hem de genelde yönetme iddiasına sahip bir parti. Biz bu partiyi kurarken ülkeyi iyi bir şekilde yönetme iddiasıyla kurduk. Düşünün; Türkiye'nin yüzde 80 nüfusu şehirlerde yaşıyor, ülkenin neredeyse 5’te biri İstanbul’da yaşıyor. Nüfusun 5’te birinin yaşadığı bir şehirde aday çıkarmamamız ve İstanbul'u hangi adayla, nasıl yöneteceğimizi söylemememiz iddia göstermememiz anlamına gelir. Bu fikri partide en fazla savunanlardan biri benim." dedi.

"İş birliği hala olabilir"

İşbirliği mesajı veren Özlale "Biz Türkiye'yi yönetmeye aday bir parti olarak neden kendi adaylarımızı çıkartmayalım ki? Her ilde, ilçede o ili, ilçeyi nasıl, hangi adaylarla yöneteceğimizi seçmenimize anlatalım. Seçmen bizim adaylarımızı görsün, anlayışımızı tanısın. Daha sonrasında eğer gerekirse iş birliğini konuşalım. Biz gerektiğinde ve gerektiğince iş birliğine kapıyı kapatmıyoruz. Genel Başkan’ın 26 Ağustos'ta yaptığı konuşmada da Sayın Fatih Altaylı'ya verdiği röportajda da bu var. Evet, ittifaklar dönemi kapandı. Çünkü bu ittifaklar Türkiye'nin siyasetini ileri götürmüyor. Türkiye'nin sorunlarına çözüm olamıyor. Ama iş birliği hala olabilir." ifadelerine yer verdi. 

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