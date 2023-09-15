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Camide içki içip fotoğrafını paylaşan provokatör yakalandı

Camide içki içip fotoğrafını paylaşan provokatör yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da bir camide içki içen ve bu anları sosyal medyada paylaşan kişinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse" diye yazan şüphelinin yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve ‘'3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…' diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul’da emniyet mensuplarımızca yakalanmıştır.

'Polislerimizi tebrik ediyorum'

Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır. Adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

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