Eris varyantı (Eris virüsü) belirtileri nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 'Türkiye genelinde 9 kişide Eris varyantı tespit edildi' açıklamasının ardından birçok kişi, Eris varyantı (Eris virüsü) belirtilerini araştırmaya başladı. Peki Eris varyantı nedir ve belirtileri nelerdir?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü omicron soyundan gelen EG.5.1 yani Eris varyantının Türkiye'de de görüldüğünü açıkladı. Bu açıklama sonrası birçok kişi, Eris varyantı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki Eris varyantı nedir, belirtileri nelerdir ve Eris varyantının koronavirüsten farkı nedir?

Eris varyantı (Eris virüsü) nedir?

Bilimsel adı EG.5.1 olan eris virüsü ya da eris varyantı, COVID-19 varyantlarından omicron varyantının mutasyona uğramış, daha bulaşıcı olan alt türüdür. Eris varyantı Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘izlenmesi gereken varyant’ olarak tanımlanmıştır. Boğaz ağrısı, öksürük, ateş, tat ile duyu kaybı ve burun akıntısı gibi bulgular eris varyantının da belirtileri arasındadır.

Temmuz ayında ortaya çıktığı açıklansa da başlangıcının daha da erken olduğu düşünülen eris virüsünün dünya üzerinde yayılma hızının artsa da henüz endişe edici bir durum söz konusu olmamasına rağmen ülkelerin tedbir alması gerektiği vurgulanmaktadır.

Eris varyantı belirtileri nelerdir?

Eris varyantında ortaya çıkan belirtiler boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı ya da tıkanıklığı, öksürük ve tat-koku değişikliğidir.

Eris varyantının belirtiler şunlardır:

Boğaz ağrısı

Öksürük

Burun tıkanıklığı veya akıntısı

Baş ağrısı

Nefes darlığı

Tat ve koku kaybı

Hapşırma

Halsizlik ve yorgunluk

Kas ve vücut ağrıları

İştah kaybı

İshal

Eris varyantı koronavirüs varyantlarından farklı semptomlara sahip mi?

Omicron'un diğer tüm varyantları gibi eris varyantı da de üst solunum yollarını enfekte eder ve burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, yorgunluk ve kas ağrısı gibi soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösterir. Ancak 65 yaş ve üzeri ya da bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, virüs alt solunum yolları hastalıklarına da neden olabilir.

Eris varyantının koronavirüsten farkı nedir?

Ortaya çıkan tüm varyantlarda olduğu gibi, genotipteki küçük farklılıklar bağışıklığın işe yaramamasına neden olabilmektedir. EG.5'in spike proteini yani virüsün konakçı hücreye girişini kolaylaştıran kısımda bu anlamda bağışıklıktan kaçabileceği varsayılabilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), EG.5'i "takip edilen varyant" olarak sınıflandırdığı için eris varyantını daha bulaşıcı veya şiddetli sonuçlara neden olabilecek varyant olarak değerlendirilmesine neden olabileceği söylenebilir.

Eris varyantı PCR testi ile tespit edilir mi?

Eris varyantının pcr testiyle birlikte belirlenmesinin mümkün olduğu söylenmektedir. Kendisinde Covid-19 benzeri semptomlar hisseden kişiler pcr testi yaptırmaktan çekinmemelidir.

Kaynak: Memorial