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Ankara'da eski koca dehşeti! Eşini bıçakladı yanındaki erkeği tabancayla öldürdü

Ankara'da eski koca dehşeti! Eşini bıçakladı yanındaki erkeği tabancayla öldürdü

ANKARA ’nın Keçiören ilçesinde bir kişi eski eşini bıçakla yaraladı yanındaki adamı ise tabanca ile vurarak öldürdü.

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Ankara’da yine bir kadın öldürüldü. Edinilen bilgilere göre, olay saat 21:30 sıralarında Keçiören ilçesi Yeşiltepe mahallesinde meydana geldi. Eski eşi Banu Satılmış’ın (30) evine gelen Serkan Özbaş ile eşinin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Evdeki kavga sokağa taştı

Evdeki tartışmanın büyüyerek dışarıda devam etmesi üzerine Özbaş, eski eşini bıçakla yaraladı. Satılmış’ın yanında bulunan Emre Helvacıyı (37) ise tabancayla vurarak öldürdü.

Daha önce uzaklaştırma kararı varmış

Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan Özbaş’ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Özbaş hakkında Mayıs tarihinde uzaklaştırma kararı verildiği ve kararın 3 Temmuzda sonra erdiği öğrenildi.

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