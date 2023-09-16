BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  GÜNCEL

CHP'yi karıştıran liste! İşte adayım diyen Özgür Özel'i destekleyen vekiller

CHP'yi karıştıran liste! İşte adayım diyen Özgür Özel'i destekleyen vekiller

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yaptığı basın toplantısında "Parti içi iktidarı kazanmak için değil, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum" dedi ve resmen adaylığını duyurdu. Peki Özgür Özel'e kimler destek oldu? İşte CHP'yi karıştıran o liste...

Abone ol

CHP’de genel başkan adayları tek tek belli olurken Özgür Özel’in adaylığı ile ilgili merak edilen detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Özel’in adaylık açıklamasına partide hangi milletvekillerinin destek verdiği merak edilirken basın toplantısına 25 milletvekilinin katıldığı öğrenildi. 25 vekilin yanı sıra basın toplantısına ayrıca çok sayıda eski milletvekili ve parti meclisi üyesinin de katıldığı belirtildi. 

CHP liderliği için yarış yapılan son açıklamalarla resmen başladı. Özgür Özel ve Örsan Öymen genel başkan olabilmek için yarışacaklarını dün resmen ilan ettiler. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yaptığı basın toplantısında "Parti içi iktidarı kazanmak için değil, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum" sözleriyle CHP Genel Başkan adaylığını dün ilan etti. Adaylık açıklamasının ardından Özel'in toplantısına katılan milletvekilleri de belli oldu.

Özel’in Genel Merkez'deki adaylık açıklamasına birçok milletvekili, PM üyesi ve eski milletvekili de destek verdi.

İşte Özgür Özel'in bugün yaptığı basın toplantısına katılan o isimler:

MİLLETVEKİLLERİ
Burhanettin Bulut - Adana
Ayhan Barut - Adana
Murat Emir - Ankara
Süleyman Bülbül - Aydın
Özgür Ceylan - Çanakkale
Ahmet Baran Yazgan - Edirne
Ediz Ün - Edirne
Hikmet Yalım Halıcı - Isparta
Ali Gökçek - İstanbul
Turan Taşkın Özer - İstanbul
Özgür Karabat - İstanbul
Suat Özçağdaş - İstanbul
Gökan Zeybek - İstanbul
Fethi Açıkel - İstanbul
Gökçe Gökçen - İzmir
İsmail Atakan Ünver - Karaman
Hasan Baltacı - Kastamonu
Veli Ağbaba - Malatya
Bekir Başevirgen - Manisa
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu - Manisa
Cumhur Uzun - Muğla
Süreyya Öneş Derici - Muğla
Seyit Torun - Ordu
Asu Kaya - Osmaniye
Ulaş Karasu - Sivas

ÖNCEKİ HABERLER
DSİ 74 bin TL maaş vereceği eleman alacak! En düşük 49 bin 748 TL, en yüksek 74 bin 622 TL! İşte başvuru şartları...
DSİ 74 bin TL maaş vereceği eleman alacak! En düşük 49 bin 748 TL, en yüksek 74 bin 622 TL! İşte başvuru şartları...
Cumhurbaşkanı imzaladı Resmi Gazete'de yayınlandı! 2 yıl boyunca kemer sıkılacak
Cumhurbaşkanı imzaladı Resmi Gazete'de yayınlandı! 2 yıl boyunca kemer sıkılacak
Cevdet Yılmaz açıkladı: Kıdem tazminatı kalkıyor mu? Tavan ücreti 35 bin TL'yi aşacak...
Cevdet Yılmaz açıkladı: Kıdem tazminatı kalkıyor mu? Tavan ücreti 35 bin TL'yi aşacak...
Fatih Portakal 'yanar döner bir parti zaten' dedi! İYİ Partililer küplere bindi!
Fatih Portakal 'yanar döner bir parti zaten' dedi! İYİ Partililer küplere bindi!
Resmi Gazete'de yayınlandı! 500 komiser adayı alınacak! İşte aranan şartlar
Resmi Gazete'de yayınlandı! 500 komiser adayı alınacak! İşte aranan şartlar
Ankara'da eski koca dehşeti! Eşini bıçakladı yanındaki erkeği tabancayla öldürdü
Ankara'da eski koca dehşeti! Eşini bıçakladı yanındaki erkeği tabancayla öldürdü
Camide içki içip fotoğrafını '3200 cami içinde hangisi olduğunu bulabilirlerse' diye paylaşmıştı! Bulundu
Camide içki içip fotoğrafını '3200 cami içinde hangisi olduğunu bulabilirlerse' diye paylaşmıştı! Bulundu
Eris varyantı (Eris virüsü) belirtileri nelerdir?
Eris varyantı (Eris virüsü) belirtileri nelerdir?
Malatya'da hasarlı 9 bina kontrollü şekilde aynı anda yıkıldı
Malatya'da hasarlı 9 bina kontrollü şekilde aynı anda yıkıldı
Gökhan Töre resmen Konyaspor'da
Gökhan Töre resmen Konyaspor'da
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 hedefini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 hedefini açıkladı
İYİ Partili Ümit Özlale'den muhalefete 'iş birliği' mesajı
İYİ Partili Ümit Özlale'den muhalefete 'iş birliği' mesajı