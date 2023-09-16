CHP'yi karıştıran liste! İşte adayım diyen Özgür Özel'i destekleyen vekiller

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yaptığı basın toplantısında "Parti içi iktidarı kazanmak için değil, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum" dedi ve resmen adaylığını duyurdu. Peki Özgür Özel'e kimler destek oldu? İşte CHP'yi karıştıran o liste...

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CHP’de genel başkan adayları tek tek belli olurken Özgür Özel’in adaylığı ile ilgili merak edilen detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Özel’in adaylık açıklamasına partide hangi milletvekillerinin destek verdiği merak edilirken basın toplantısına 25 milletvekilinin katıldığı öğrenildi. 25 vekilin yanı sıra basın toplantısına ayrıca çok sayıda eski milletvekili ve parti meclisi üyesinin de katıldığı belirtildi.

CHP liderliği için yarış yapılan son açıklamalarla resmen başladı. Özgür Özel ve Örsan Öymen genel başkan olabilmek için yarışacaklarını dün resmen ilan ettiler. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yaptığı basın toplantısında "Parti içi iktidarı kazanmak için değil, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum" sözleriyle CHP Genel Başkan adaylığını dün ilan etti. Adaylık açıklamasının ardından Özel'in toplantısına katılan milletvekilleri de belli oldu.

Özel’in Genel Merkez'deki adaylık açıklamasına birçok milletvekili, PM üyesi ve eski milletvekili de destek verdi.

İşte Özgür Özel'in bugün yaptığı basın toplantısına katılan o isimler:

MİLLETVEKİLLERİ

Burhanettin Bulut - Adana

Ayhan Barut - Adana

Murat Emir - Ankara

Süleyman Bülbül - Aydın

Özgür Ceylan - Çanakkale

Ahmet Baran Yazgan - Edirne

Ediz Ün - Edirne

Hikmet Yalım Halıcı - Isparta

Ali Gökçek - İstanbul

Turan Taşkın Özer - İstanbul

Özgür Karabat - İstanbul

Suat Özçağdaş - İstanbul

Gökan Zeybek - İstanbul

Fethi Açıkel - İstanbul

Gökçe Gökçen - İzmir

İsmail Atakan Ünver - Karaman

Hasan Baltacı - Kastamonu

Veli Ağbaba - Malatya

Bekir Başevirgen - Manisa

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu - Manisa

Cumhur Uzun - Muğla

Süreyya Öneş Derici - Muğla

Seyit Torun - Ordu

Asu Kaya - Osmaniye

Ulaş Karasu - Sivas