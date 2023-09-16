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İzmir'de motosiklet kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

İzmir'de motosiklet kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nda Bayraklı istikametinden Konak yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 ACT 717 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada motosikletteki Tarık Yılmaz (25) ve Oğuzhan A. (28) yola savruldu.

Trafikteki sürücülerin ihbarı üzeri olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bariyerlere çarpan Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Oğuzhan A. ise sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Yılmaz'ın spor antrenörü ve yazar, Oğuzhan A'nın ise spor antrenörü olduğu öğrenildi.

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