Transfer yasağı kalkan Kayserispor 6 futbolcuyu kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, transfer yasağının kalkmasının ardından 6 futbolcuyla anlaşmanın sağlandığını duyurdu.Abone ol
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, transfer yasağının kalkmasının ardından 6 futbolcuyla anlaşmanın sağlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kaleci Onurcan Piri'nin yanı sıra Stephane Bahoken, Julian Jeanvier, Yiğit Emre Çeltik, Hasan Ali Kaldırım ve Kartal Kayra Yılmaz ile anlaşma sağlandı.