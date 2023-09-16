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Transfer yasağı kalkan Kayserispor 6 futbolcuyu kadrosuna kattı

Transfer yasağı kalkan Kayserispor 6 futbolcuyu kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, transfer yasağının kalkmasının ardından 6 futbolcuyla anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, transfer yasağının kalkmasının ardından 6 futbolcuyla anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kaleci Onurcan Piri'nin yanı sıra Stephane Bahoken, Julian Jeanvier, Yiğit Emre Çeltik, Hasan Ali Kaldırım ve Kartal Kayra Yılmaz ile anlaşma sağlandı.

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